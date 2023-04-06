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Evde çıkan yangında 2 bebekten biri öldü, diğeri yaralandı 

DHA

Evde çıkan yangında 2 bebekten biri öldü, diğeri yaralandı 


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde serada çalışan Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında iki kız bebekten İslam Hammud (2) hayatını kaybetti, kuzeni Büşra Hammud (1) ise ağır yaralandı.
Suriye'deki iç savaştan kaçarak bir süre önce Manavgat'a gelen Hüsam Hammud ve kardeşi Muhammed Hammud, Taşağıl Mahallesi Karataşlar mevkisinde bir serada çalışmaya başladı. Aile dün çalışırken, seranın yanında oturdukları iki katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yangında ağır yaralanan Hüsam Hammud'un kızı İslam Hammud ile Muhammed Hammud'un kızı Büşra Hammud sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İslam Hammud doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büşra Hammud'un tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği belirtildi.
SOBANIN ÜZERİNE BIRAKILAN ÇAKMAK YANGINA NEDEN OLMUŞ
Jandarmanın yaptığı araştırmada; Hüsam Hammud'un oğlu Üsame Hammud'un (5) yanan sobanın üzerine bıraktığı çakmağın patlaması sonucu yangının çıktığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2023-04-06 15:35:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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