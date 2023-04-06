Batan geminin kayıp 8 mürettebatı aranıyor (2)



ÖLEN DENİZCİYİ TEYZESİ TEŞHİS ETTİ

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında batan 'Joe 2' adlı boksit madeni yüklü gemide hayatını kaybeden denizcinin, Bassım Tawıl (31) olduğu ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Antalya'da KYK yurduna yerleştirilen Hataylı depremzede V.T., bugün sabah saatlerinde yeğeni Bassım Tawıl'ın batan gemide olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Antalya'daki hastanelerde kurtarılan denizcilerin ismini öğrenmek için dolaşan V.T., öğleden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na giderek, boğulan denizcinin kimliğini öğrenmek istedi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından V.T., hayatını kaybeden denizcinin, yeğeni Bassım Tawıl olduğunu gözyaşları içerisinde teşhis etti. V.T., Suriye'de kalan Tawıl'ın ağabeyine ölüm haberini verdi.

YENİ İŞE GİRMİŞTİ

Bassım Tawıl'ın küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği, 12 yıl boyunca Suriye'deki savaşta asker olarak görev yaptığı, başmühendis makinist Mhmod Smea'nın yönlendirmesiyle para kazanmak için 'Joe 2' adlı gemide yeni işe başladığı öğrenildi. Tawıl'ın cenazesinin ne zaman alınacağı ve nereye defnedileceği henüz netlik kazanmadı. (DHA)

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-04-06 17:17:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.