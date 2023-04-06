Yan yatan midibüsten dua kitabı ile orucunu açacağı ekmeğini aldı; 7 yaralı

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Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı midibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Oktay Tıbık (46), midibüsün içerisinden dua kitabı ile orucunu açacağı ekmeğini aldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi D-650 karayolunda meydana geldi. Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşındığı, Oktay Tıbık yönetimindeki 07 APA 093 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, yaralanan 7 işçi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan sürücü Tıbık, yan yatan midibüsten dua kitabı ve iftarını yapacağı ekmeğini aldı. Elinde dua kitabıyla ekmeği uzun süre tutan Tıbık, ifadesi için polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-04-06 21:44:08



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