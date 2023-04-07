(ÖZEL) Kazada bacağını kaybeden Orhun, 3 ayda halterde madalya kazandı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ADANA'da 18 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol bacağını diz altından kaybeden Orhun Şirin (28), Antalya'da tanışıp 3 ay önce başladığı halterde, Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Adana'da yaşayan Orhun Şirin, 2005 yılında babası Bülent Şirin'in kullandığı motosiklet ile kaza geçirdi. Kendilerine çarpan otomobille motosiklet arasında bacağı sıkışan Orhun, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. 1 ay yoğun bakımda kalan Şirin'in sol bacağı diz altından kesildi. Uyandığında bacağının olmadığını gören Şirin'in hayatı bir anda değişti.

Uzun süre hastanede kalan Şirin, yürüyüş antrenmanı yaptığı sırada tanıştığı kişi tarafından tekerlekli sandalye basketbol takımında oynamaya davet edildi. Burada sporla tanışan ve hayata yeniden tutunan Orhun, uzun süre parkede ter döktü. 2018 yılının sonlarında ailesiyle Antalya'ya taşınan Orhun, basketbolu bırakmak zorunda kaldı.

SPORDAN KOPMAK İSTEMEDİ

Antalya'da bir süre ne yapacağını bilemeyen, hayatını değiştiren spordan kopmak istemeyen Şirin, bireysel bir spora başlamak istedi. 3 ay önce Antalya Kapalı Spor Salonu'nda antrenörlük yapan eski milli halterci Ekrem Celil'e ulaşan Şirin, halter ile tanıştı. 3 ay gibi kısa bir sürede gündüz çalışarak şampiyonaya hazırlanan Orhun, Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldı. Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan Orhun, kendi kategorisinde 2'nci oldu. 3 ay gibi kısa sürede hazırlanıp katıldığı ilk şampiyonadan madalya ile dönen Şirin'in hedefi Avrupa Şampiyonası'nda yarışabilmek.

'1 AY YOĞUN BAKIMDA KALDIM'

Yaşadığı motosiklet kazasının büyüklüğünü anlatan Şirin, "2005 yılında Adana'da babamla motosikletteyken kaza geçirdik. 1 ay yoğun bakımda kaldım. Çıktığımda bir bacağımı diz altından kaybettim. 11 yaşlarındaydım yaşım küçüktü. Çok anlayamadım sonradan hastaneden çıkmak üzereyken bazı şeylerin farkına vardım. Uzun süre yattıktan sonra hastaneyi gezdirdiler. Çok şey gördüm ve beterin beteri var diye düşündüm. Hastanede tekerlekli sandalye basket takımının hocası ile tanıştım. O benim spora başlamama vesile oldu" dedi.

'EVE HAPSOLMAYA GEREK YOK'

Spor sayesinde hayattan kopmadığını söyleyen Şirin, "Bir süre sonra ailemle Antalya'ya taşındım. Burada bireysel bir spor yapmak istedim. Araştırdım ve haltere başlamaya karar verdim. Ekrem hoca ile tanıştım. 2 ay oldu haltere başlayalı. 2 ayda Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci oldum. Kısa sürede her şeyi kavradım. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak. Eve hapsolmaya gerek yok. Spora başlamak her şeyi değiştiriyor. Hem sosyal olarak bir alan içerisine girdim" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Orhun Şirin yakın yüz plan detay

Orhun Şirin spor salonuna ısınma çalışmalarından detay

Orhun Şirin spor için hazırlık yapması detay

Orhun Şirin halter çalışmalarından detay

Orhun Şirin antrenmanlarından detaylar

RÖP: Orhun Şirin

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2023-04-07 10:10:42



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