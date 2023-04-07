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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Ukrayna meselesini de ele aldık. Washington yapıcı olmayan siyaseti devam ettiriyor. Uluslararası alanda kendilerine rakip görmek istemiyorlar. Eşitlik prensibine aykırı davranıyorlar. Herkesin ABD çıkarlarına uymasını bekliyorlar.DHA-Gündem Türkiye-Antalya

2023-04-07 12:16:41



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