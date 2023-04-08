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Çocuğuna otizm teşhisi koyulunca, doktora 'İlaç verseniz düzelir mi' diye sormuş

DHA

Çocuğuna otizm teşhisi koyulunca, doktora 'İlaç verseniz düzelir mi' diye sormuş


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 2 çocuğu otizmli olan Fatma Kayran (47), teşhis koyulmadan önce otizmin ne olduğunu bilmediğini belirterek, "Doktor otizm deyince ben de 'İlaç verseniz düzelir mi?' diye sordum. Doktor uzun uzun yüzüme baktı ve 'Ömür boyu sürecek eğitim gerekli' dedi. Yıllar geçtikçe doktorun ne demek istediğini anladım" dedi.
Bartın'da yaşayan Fatma Kayran'ın kızı Benginur Karagöl'e (24), 3,5 yaşındayken otizm teşhisi koyuldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde hastanelere giden Kayran, kızına ömür boyu özel eğitim verilmesi gerektiğini öğrendi. İkinci çocuğu Egemen Karagöl'e (16) de 3 yaşındayken otizm teşhisi koyulan Fatma Kayran, çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi için Antalya'ya yerleşti. 11 yıl önce kızı Benginur ve oğlu Egemen'i Muratpaşa ilçesindeki RamazanHatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'na kaydetmeye giden Kayran, müdür yardımcısının yönlendirmesiyle okulda destek personeli olarak çalışmaya başladı. Kayran, otizmli çocuklarına anneliğin yanı sıra, okulda eğitim gören özel öğrencilere de ablalık yapıyor.
'YILLAR GEÇTİKÇE DOKTORUN NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ANLADIM'
'Otizm' ile ilk tanışma günlerini anlatan Fatma Kayran, "Kızım 9 aylıktı. Konuşurken konuşmaz oldu. Otizmin ne olduğunu bilmediğim için düzelir dedim. 11,5 yaşlarına gelene kadar bekledim. 1,5 yaşından sonra doktora gitmeye başladık. Kızım 3,5 yaşına geldiğinde Bartın'daki doktorum bana, 'otizm' dedi. Sonra Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi'ne gittik. Oradaki doktor da 'otizm' deyince ben de 'İlaç verseniz düzelir mi?' dedim. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Doktor uzun uzun yüzüme baktı ve 'Ömür boyu sürecek eğitim gerekli' dedi. O an anlayamadım ama yıllar geçtikçe doktorun ne demek istediğini anladım. Oğluma da 3 yaşında otizm teşhisi konuldu. Oğlumda bir de epilepsi vardı. Oğlum kızımdan daha ağır seviyedeydi" dedi.
HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLAYIP ADIM ADIM İLERLEDİLER
Otizmli çocukların tedavisinin yanı sıra iyi bir eğitim alması için Antalya'ya geldiklerini belirten Kayran, RamazanHatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'na kayıt yaptırdıklarını söyledi. Fatma Kayran, "Her şeye sıfırdan başladık. Şimdi oğlum eğitimle kendi işini yapabilecek hale geldi. Otizmli çocuklar için sadece okul yetmiyor. Evde de desteklenmesi gerekiyor. Birçok aktiviteye gitmesi gerekiyor. Çocukları hiç boş bırakmamak gerekiyor. Şu an 2 çocuğum da kendi işlerini yapabiliyor. Bana yardım ediyorlar. Davranış bozukluklarımız tabi ki var ama bunları da aşıyoruz" diye konuştu.
HEM KENDİ ÇOCUKLARIYLA HEM DE ÖZEL ÇOCUKLARLA İLGİLENİYOR
Kızını okula kayıt yaptırdığı sırada, okuldan kendisine iş teklifi geldiğini söyleyen Fatma Kayran, "Bana burada annelerin çalışabildiğini anlattılar. Çok sevdiğim bir arkadaşımın yardımıyla burada işe girdim. 11 yıl oldu, buradaki çocuklara hem yardım ediyorum hem de 2 çocuğum ile ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.
'AİLELER BİLİNÇLİ OLSUN'
Otizmli ailelere tavsiyelerde bulunan Fatma Kayran, "Eğitim çok önemli. Okuldan gelen çocukları evde de desteklesinler. 'Çocuğum bunu yapamıyor' deyip köşeye oturtmasınlar. Ellerine bir tablet, telefon veya televizyon vermesinler. O çocuklar evde de iş yapabilir. Odasını toplayabilir. Mutfakta yardım edebilir. Aileler hayat kalitelerini artırsın. Çocukları sosyal yaşamdan koparmasınlar. Çocuk krize girebilir ama vazgeçmemek gerekiyor. Çocuğa eğitim vermezseniz, derdi de onunla birlikte büyüyor. Çocuğa önce tuvalet, temizlik gibi kökten eğitim verilsin. Hemen bir şey beklemesinler. Sonrası da özel eğitim, okul ve evde destekle çocuğun gelişimi çok güzel oluyor. Bunu görebiliyorsunuz zaten. Diğer çocukların yanında oynayabiliyor. İstediğini söylüyor. Her şeyi yapabilecek bir çocuğa dönüşüyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-04-08 11:37:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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