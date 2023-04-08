Bozayı, kurt ve vaşaklar için 'Ağaç kesimini durdurun' çağrısı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SARIKAMIŞ ormanlarında kurt, vaşak, bozayı gibi yaban hayvanlarını uydu vericilerle takip eden KuzeyDoğa Derneği, yaban hayatı için çok önemli yaşam alanı ormanda son yıllarda artan ağaç kesiminin durdurulması, ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Dernek Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, SarıkamışKarakurt arasındaki dört şeritli kara yoluna önerdikleri Türkiye'nin ilk ekolojik köprüsü projesinin de tamamlandığını duyurdu.

Türkiye'de doğal yaşam alanları hızla yok olduğu için silahla öldürme, araç çarpması gibi insan sebepli ölümleri artan ve yaşam süreleri 1-2 yıla kadar düşen kurtlar, vaşaklar ve bozayıların en önemli yaşam alanlarından biri olan Sarıkamış ormanlarında devam eden ağaç kesiminin durdurulması yönünde çağrı yapıldı. KarsSarıkamış bölgesindeki kurtlara uydu vericiler takarak, önemli bilimsel araştırmalar yürüten KuzeyDoğa Derneği ekibi, Sarıkamış ormanlarında son yıllarda ağaç kesiminin arttığına dikkat çekti.

UYDU VERİCİLERLE TAKİP EDİLİYORLAR

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Sarıkamış ormanlarının çoğunun kereste için kesildiğini belirterek, "330 kilometrekarelik ormanın sadece 50 kilometrekaresi milli park sınırları içinde, kalanı kesim ormanı. Son 5 yılda kesim hızı birkaç kat arttı. Uydu vericili kurt, vaşak ve bozayılarımızın çoğu milli parkı değil, kesimin olduğu ormanı tercih ediyor. O yüzden Sarıkamış'ta kesimin durdurulması çok önemli. Zaten 78 bin şehit verdiğimiz kutsal bir orman. Şehitlerimizin toprağa ve ağaçlara karıştığı bu ormanı kesip satmaya devam etmemiz çok yanlış" dedi.

YABAN HAYVANLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ALAN

Bölgede ormanların çoğunun yüzyıllar içinde kesildiğini, kalan ormanların birçok parçaya bölündüğünü anlatan Prof. Dr. Şekercioğlu, "Bu ormanların artması ve birbirlerine bağlanması için 2008 yılında Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorunu önerdim. 2012 yılında zamanın Çevre ve Orman Bakanı tarafından kabul edilip 5 Haziran 2012'de TBMM'de duyuruldu. 28 bin 500 hektarlık bir muhafaza ormanı ve Gürcistan'a kadar 162 kilometre uzunluğunda bir güzergahtaki orman parçaları, kurtlar, vaşaklar, bozayılar ve diğer yaban hayatı için çok önemli yaşam alanları. 7 bin hektar ağaçlandırmayla birbirlerine bağlanıyor" diye konuştu.

'AĞAÇLANDIRMA HIZLANDIRILSIN' RİCASI

Ağaçlandırma çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini aktaran Prof. Dr. Şekercioğlu, "Özellikle Covid zamanı tamamen durdu. An itibarıyla ağaçlandırma hızı, Sarıkamış ormanlarının kesim hızından daha yavaş. Sarıkamış şehitlerimizin ruhu için, buranın doğası ve yaban hayatı için, Sarıkamış ormanlarının artık kesilmemesini ve Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorunun ağaçlandırılmasının hızlandırılmasını rica ediyoruz" çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'NİN İLK EKOLOJİK KÖPRÜSÜ

Bölgede kurtlar, bozayılar, vaşaklar ve diğer yaban hayvanlarının doğal hayatta karşılaştıkları en önemli sorunlardan birinin de kara ve demir yolları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şekercioğlu, birçok yaban hayvanının araç çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Prof. Dr. Şekercioğlu, önerileri üzerine Sarıkamış-Karakurt arasındaki dört şeritli kara yolunda Türkiye'de uygulanacak ilk ekolojik köprü projesine ilişkin de bilgi verdi.

Yaban hayvanlarına araç çarpmaması ve insanların daha güvenli seyahati için KuzeyDoğa Derneği olarak, uydu vericili kurt, bozayı ve vaşaklardan gelen verileri analiz ettiklerini anlatan Prof. Dr. Şekercioğlu, şunları söyledi:

"Sarıkamış'a yaban hayvanların geçebileceği, yaban hayatı otoyol üst geçidi, yani bir ekolojik köprü önderdik. Köprü ile Sarıkamış-Karakurt arasındaki dört şeritli kara yolunu ormanlık alana geçiş amacıyla kullanan kurtlar başta olmak üzere yabani hayvanların araç çarpması sonucu ölümünün ya da yaralanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Karayolları 18´inci Bölge Müdürlüğü projenin planlamasını bitirdi, umut ediyoruz ki bu sene içerisinde köprünün yapımına başlanacak. Bu köprü hem hayvanlar hem de insanların güvenli geçişini sağlayacak. Bu ekolojik köprü aynı zamanda, Türkiye'de bilimsel veriler kullanılarak yapılan ilk yaban hayatı otoyol geçidi olacak." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-04-08 11:52:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.