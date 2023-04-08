Batan gemide ölen denizcinin cenazesi morgdan alındı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesi açıklarında batan 'Joe 2' adlı boksit madeni yüklü gemide hayatını kaybeden denizci Bassım Tawıl'ın (31) cenazesi, teyzesi, kuzeni ve denizci arkadaşları tarafından morgdan alındı.

İskenderun'dan 5 Nisan günü sabaha karşı Ukrayna'nın İzmail Limanı'na gitmek için yola çıkan Gine Bissau bayraklı gemi, sabaha karşı Kumluca ilçesi açıklarına geldiğinde battı. Ggemide 14 mürettebattan 5'i kurtarıldı, Bassım Tawıl'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin, gemideki 8 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.

KURTARILAN 5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kurtarılan 5 kişinin Mahmod Smea, Ali Beshlavi, Gadir Shaaban, Hasan Jaser ve Jaafar Haifa olduğu belirlendi. Kurtarılan gemi personelinden Jaafar Haifa'nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bassım Tawıl'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra geldiği Antalya'da KYK yurduna yerleştirilen Hataylı depremzede teyzesi V.T. ile kuzeni L.T. ve aynı gemideki arkadaşları tarafından teslim alındı. Cenaze alınırken V.T., Arapça ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Tawıl'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.

SON GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDA

Bassım Tawıl'ın arkadaşlarıyla oturduğu ve bir arkadaşının kendisine masaj yapıp eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. Tawıl'a masaj yapan arkadaşının ise hala kayıp olduğu ve arandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-04-08 15:49:49



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