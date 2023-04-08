Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı

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ANTALYA, (DHA) Antalya´nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi´nde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası start aldı.

8-16 Nisan tarihleri arasında Antalya´nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi´nde gerçekleşecek olan Avrupa Bilardo Şampiyonası´na start verildi. 9 gün sürecek olan şampiyonada erkekler, kadınlar, gençler ve milli takımlar kategorilerinde mücadeleler gerçekleşecek. 18 ülkeden 400'den fazla sporcunun madalya için mücadele edeceği turnuvada, 9 ülkeden 71 hakem ise 28 masada oynanacak turnuvada görev alacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2023-04-08 17:31:46



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