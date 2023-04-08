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Bakan Çavuşoğlu: Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var

DHA

Bakan Çavuşoğlu: Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var


Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´nin yerli otomobil Togg'u inceledi. Bakan Çavuşoğlu, Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi olduğunu ve Uzak Doğu'ya kadar her yerde Togg'un boy göstereceğini dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Konyaaltı Kent Meydanı'nda daha önce gösterilmeye başlanan Türkiye´nin yerli otomobili Togg´un SUV modelini yerinde inceledi. Gemlik mavisi T10X modeline binen ve görevlilerden araç hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Çavuşoğlu'na ziyaretinde AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekili aday adayı Menderes Türel ve partililer eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
'İKİ KERE BAŞVURDUM BANA ÇIKMADI'
İki kere Togg için başvuru yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, kendisine çıkmadığını dile getirdi. Çavuşoğlu, "Kura çekildi. Kabinenin bir grubu var, herkes birbirine 'çıktı mı?' diye soruyor. Hiçbirimize çıkmadı. Bakanlıklara verildi ancak şahıs olarak bize çıkmadı. Çok güzel olmuş" dedi.
'DÜNYANIN HER YERİNDEN ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR'
Togg'u Antalya'da görmenin nasip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Daha önce Gemlik'te de görme imkanımız olmuştu. Farklı temel atma dahil, birçok etkinliğine katıldık ama sonunda Togg artık yollarda, Türkiye´nin her yerinde vatandaşımızın çok büyük ilgisini görüyor. Aynı şekilde yurt dışındaki vatandaşlarımız da bize ne zaman gelecek diye sormaya başladılar. Diğer taraftan başta kardeş Türk devletleri olmak üzere dünyanın her yerinden de çok büyük ilgi var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e, arkadaşlarımız götürdüler. Diğer taraftan Türkmenistan, Özbekistan diğer kardeş ülkelere de şimdi ulaştıracaklar. Gerçekten bir gurur vesilesi, tabii ki ilk milli aracımızın olması ayrıca önemli. Kendi markamız, kendi ürünümüz. Fakat çok kaliteli bir araç. Her şeyiyle donanımlı bir araç. Vatandaşlarımızın da aynı şekilde yorumları öyle. Bugün içerde biraz teknik bilgi aldım. Bizim bakanlığa gönderilen aracı pazartesi günü Ankara´da inşallah süreceğim" dedi.
'UZAK DOĞU'YA KADAR HER YERDE MİLLİ ARACIMIZ TOGG BOY GÖSTERECEK'
Togg'u yurt dışına da göndereceklerini dile getiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yurt dışına da göndereceğiz tabii, önce vatandaşlarımızın talepleri karşılasın. Dağıtım, henüz daha yeni başladı. Kura çekilişi oldu. Taleplerden sonra daha sonra tüm misyonlarımıza bu araçlardan göndereceğiz hem başkonsolosluklarımıza hem de büyükelçiliklerimize dünyanın her yerinde kendi aracımızı kullanmış olacağız ve dünyanın her yerinde de görürsünüz. Latin Amerika´da, Afrika´da 44 hatta 45-46 misyonumuz var başkonsolosluklarla beraber. Uzak Doğu'ya kadar her yerde bayrağımız nasıl dalgalanıyorsa milli aracımız Togg da oralarda boy gösterecek."
'TÜRKMENİSTAN'A BEYAZ TOGG GÖNDERECEĞİZ'
Türkmenistan'ın kendilerinden beyaz renk Togg'u istediğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Türkmenistan beyaz istedi. Biliyorsunuz Türkmenistan Aşkabat beyaz şehir demek. Ayrıca Aşkabat'ın yanında bir şehir de kurdular. Eğer gittiyseniz Aşkabat'a ya da görmüşsündür, mutlaka her şey beyaz, evler beyaz, yollar, mermerler beyaz. Dolayısıyla araçlar da beyaz, çok nadir farklı renklerde araç görürsünüz. Oraya beyaz araba göndereceğiz. Bugün Dışişleri Bakanı Reşit kardeşimle görüştük beyaz arabalar bir ay sonra çıkacak, bir ay sonra göndeririz diye. Ya da elimizde şu anda Gemlik ve kırmızı var, onlardan isterseniz hemen gönderebiliriz diye telefonla görüştük" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-04-08 19:32:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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