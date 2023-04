'Otopark' olarak kullanılan yolda kapatılan yarıkların, 21 yıl önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde tehlike yarattığı gerekçesiyle trafiğe kapatılan yolun üzerindeki çökme ve yarıklar, 21 yıl önceki fotoğraflarda ortaya çıktı. 'Otopark' olarak da kullanılan bölgede 2002'de inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, "Buradan yayalar, bisikletliler geçiyor. Üzerinde durdukları yer asfalt veya beton. Bu nedenle altındaki yarıkları göremiyorlar. Ancak arşiv fotoğraflarında görüldüğü gibi buralarda, bloklar arasında geniş yarıklar gözüküyordu" dedi.

Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezler üzerindeki yolun farklı noktalarında, 2002'de çökmeler yaşandı. Bölgedeki incelemenin ardından konu, Antalya Valiliği İl Trafik Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmede, yolun tehlike yarattığı gerekçesiyle araç trafiğine kapatılmasına oy birliğiyle karar verildi. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından 21 senede bölgeye yürüyüş ve bisiklet yolu, peyzaj düzenlemeleri ve bir restoran yapıldı. Muratpaşa Belediyesi'nce girişine 'Antalya İl Trafik Komisyonu'nun 20/02/2002 tarih ve 2002/19 sayılı kararına istinaden yol araç trafiğine kapatılmıştır' yazılı tabela asılan yol, son zamanlarda 'otopark' olarak kullanılmaya başlandı. Diğer yandan yol üzerinde halen bazı noktalarda çökmeler olduğu, oluşan bazı yarıkların ise asfalt veya toprak ile kapatıldığı görüldü. Geniş yarıkların oluştuğu falez blokların üzerinde ise bir işletme bulunuyor. Çökmenin yaşandığı falezlerin altında da bir plaj inşaatının devam ettiği gözlemlendi.

'BURADAKİ KAYA BLOKLARI HAREKETLİ'

Bölgede 21 yıl önce inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova, o dönemde çektiği fotoğrafları da paylaşarak bölge hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Dipova, alana uzaktan bakınca kayalık, falez olarak gözüktüğünü, ancak bunların birbirleri ile yan yana duran iri kaya bloktan ibaret olduğunu söyledi. Prof. Dr. Dipova, "Bu kaya blokları hareketli. Bu hareket sürekli olmuyor. Daha çok uzun süreli yağışların olduğu dönemlerde yağış hem o çatlaklara girerek ağırlığı artırıyor hem de çatlaklar arasında sürtünmeyi azaltıyor. Böylece hareketlenmeler oluyor" dedi.

'KAYA BLOKLARI DA DÜŞTÜ'

Çatlakların ilk oluştuğu dönemde bölgede çalışma yaptığını söyleyen Prof. Dr. Dipova, "2002'de sanırım 40 gün yağmur yağdı. O dönemde burada çok büyük çatlaklar oldu. O zaman burada çalışıp, fotoğraflarla arşivledik. O en büyüğüydü belki. Fakat ondan önce de olmuştu ve hala da oluyor. Buradan kaya blokları da düştü. Falezlerin bazı noktalarında böyle sorunlarımız var. Şimdiye kadar kayda girmiş hiç can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çünkü çok uzun süreli ve aşırı yağışlı dönemlerde oluyor. İnsanlar, bu dönemlerde buralarda bulunmuyor" diye konuştu.

'CAN GÜVENLİĞİ SORUNU OLABİLİR'

Falezler üzerindeki işletmelerin yaygınlaştığını belirten Prof. Dr. Dipova, "Burası zaten yerel yönetimlerce korumaya alınmış bir bölge. Buraya girilmemesi gerekiyor. Kapalı alanlar, insanlara güven veriyor sanırım. Falezlerde kafeler, restoranlar yaygınlaştı. İnsanlar buraya biraz daha güvenerek girdiği için buralarda risk var. Müşteri olmasa bile çalışanların can güvenliği sorunu olabilir. Yağışlı dönemlerde üzeri kapalı olduğu için içerisinde bulunabilirler. Çok detaylı incelendiğinde, işletmelerin altında da hareketli kaya blokları olduğunu görüyoruz" dedi.

'HAREKET DEVAM EDİYOR AMA HIZI DEĞİŞİYOR'

Doğal bir süreç yaşandığını da hatırlatan Prof. Dr. Dipova, "Son 20 yıldır inceliyorum buralarda hareket devam ediyor ama hızı değişiyor. Belki yağışlı dönemlerde hızı artıyor. Bazı bölgelerde kayaların kopup, denize düştüğünü görüyoruz. Bu doğal bir süreç aslında. Dünyada üzerinde şehir kurulu Antalya'dan daha büyük bir alan yok. Bu kayalar koparak, bugüne kadar geldi ve bu falez oluştu. Bunun önüne geçmek yerine kendimizi korumamız gerekiyor. Antalya'da yapılar, işletmeler bu bölgeye fazla yaklaştı" diye konuştu.

'DOĞRU OLMAYAN ŞEKİLDE GÜVEN VERİLİYOR'

Çöken alanların doldurulmasının insanlara yapay bir güven verdiği söyleyen Prof. Dr. Dipova, "Buradan yayalar, bisikletliler geçiyor. Üzerinde durdukları yer asfalt veya beton. Bu nedenle altındaki yarıkları göremiyorlar. Ancak arşiv fotoğraflarında görüldüğü gibi buralarda, bloklar arasında geniş yarıklar gözüküyordu. Üzerini toprakla, asfaltla, betonla örttüğümüz zaman, insanlara doğru olmayan şekilde güven veriyoruz. Böyle yapılmaması gerekiyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

