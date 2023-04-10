'Enkazda Sarper'i ezmemek için annesi 48 saat ellerinin üzerinde sabretmiş'



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde görevliyken deprem sonrası Hatay'a gönderilen acil tıp teknisyeni Osman Kaçar, depremin 50'nci saatinde Kamuran Sarper Can'ı (14) enkazdan kurtardıklarını anlattı. Osman Kaçar, "Annesi, 48 saat çocuğunu ezmemek için ellerinin üzerinde sabretmiş. Sarper'in üzerine yük verse ezilme tehlikesi vardı" dedi.

Serik Sağlık Müdürlüğü'nde görevli acil tıp teknisyeni Osman Kaçar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edildi. Hatay'da enkazdan çıkarılan yaralıların ambulansla hastanelere sevk edilmesinde çalışan Osman Kaçar, gördükleri ve yaşadıklarından çok etkilendiğini söyledi.

'HİÇ KONTAK KAPATMADAN HASTA SEVK ETTİK'

Osman Kaçar, "Depremin olduğu ilk gün saat 05.30 gibi ekip arkadaşlarım beni aradı. Deprem bölgesine gitmek için hemen hazırlandık. O gün birinci ekip sabah gitti, biz de akşama doğru bölgeye hareket ettik. Gece bölgede Hatay Sahra Hastanesi'ne vardığımızda orada çok fazla yaralı vardı. Yaralıların bir an önce çevre illerdeki hastanelere aktarılması gerekiyordu. Yaklaşık 2 gün hiç kontak kapatmadan Hatay sahra hastanesinden aldığımız hastaları Adana, Mersin ve Dörtyol'a sevk ettik. En çok ikinci deprem bizleri tedirgin etmişti. Çok sallanıyordu. Görevimiz kurtarılan hastaları çevre illere aktarmaktı. Aklımıza bir şey getirmeden görevimizi yapmaya çalıştık" dedi.

'EN ÇOK KÖFTEYİ SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Çok duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Osman Kaçar, "Göçüklerin altında duyduğumuz çocuklar vardı. Caddelerde bizden yardım isteyen insanlar vardı. Çok geniş bir alandı. Sağlık Bakanlığı ekipleri çok iyi çalıştı ama kurtarma çalışmaları uzun sürüyordu. Dikkat gerektiriyordu. Biz de çok duygusallaştık. Kamuran Sarper Can adlı kardeşimizi yaklaşık 50 saat sonra kurtarmıştık. Deprem anında beton parçasıyla Sarper yere düşmüş. Onun üzerine de annesi düşmüş. Annesi 48 saat çocuğunu ezmemek için ellerinin üzerinde sabretmiş. Sarper'in üzerine yük verse ezilme tehlikesi vardı. Beni en çok etkileyen hikayelerden biri o oldu. Kurtardık. Şu anda Ankara'da tedavi oluyor. Görüşüyoruz. Durumu gayet iyi. Sarper'i aldığımızda ayaklarını hissetmiyordu. Hatay'dan Adana'ya kadar konuşarak gittik. Kendisi Antalya'yı biliyordu. En çok köfteyi sevdiğini söyledi. Ben kendisine söz verdim. 'Sen Antalya'ya gel. İstediğin kadar, yiyebildiğin kadar köfte ısmarlayacağım' dedim. 'Kesinlikle geleceğim' dedi. Ben kendisini köfteciye götüreceğim. Haftada bir görüşüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-04-10 12:49:06



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