Çelen: Türk cimnastiğinin hedefi her yarışmada kürsü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çelen: Türk cimnastiğinin hedefi her yarışmada kürsü

DHA

Çelen: Türk cimnastiğinin hedefi her yarışmada kürsü


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yarın başlayacak 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım toplantısında konuşan Federasyon Başkanı Suat Çelen, "Türk cimnastiğinin hedefi katıldığı her yarışmada kürsüde yer almak" dedi.
Antalya'da yarın başlayacak 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Şampiyonanın yapılacağı Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya'yı cimnastik sporunun merkezi yapmak istediklerini belirtti. Gürhan, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Avrupa Cimnastiği Asbaşkanı Tom Thingvold, şampiyona için Antalya'da çok iyi hazırlık yapıldığını belirtti. Thingvold, "Türk takımı ve diğer takımlara iyi şanslar diliyorum" dedi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Suat Çelen, gençler dünya şampiyonasının ardından Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yıkıcı depremin ardından Avrupa'nın en iyi cimnastikçilerini Antalya'da ağırlamanın sporun birleştirici gücünü göstereceğini dile getiren Çelen, şampiyona heyecanının ülkeye moral olacağından bahsetti. Çelen, ilerleyen yıllarda Antalya'nın dünyada cimnastik branşının kamp merkezi olmasının planlandığını anlattı.
İLK 13 DÜNYA ŞAMPİYONASINA
Çelen, şampiyonanın olimpiyat hedefleyen sporcular açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Şampiyonada ilk 13'e giren ülkelerin dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanacağını vurgulayan Çelen, "Kadınlarda ilk 13 takım arasına girerek dünya şampiyonasına gitme hedefimiz var. Genç sporcularımız var. 2028'den sonra artistik erkeklerde olduğu gibi takım olarak madalya hedefimiz var. Erkeklerde yıldızların olduğu takımımız onlarla da hedefimiz takım olarak kürsüde yer almak ve madalya kazanmak" dedi.
Suat Çelen, şampiyonada milli takımı erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut, kadınlarda Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışlıoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür'ün temsil edeceğini belirtti. Şampiyonada 39 ülkeden 319 sporcunun yer alacağını kaydeden Çelen, "Türk cimnastiğinin hedefi katıldığı her yarışmada kürsüde yer almak" diye konuştu.
Milli takım antrenörü Munise Tuna, organizasyona ülke olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını anlatan Tuna, "Hedefimiz bu yarışmada ilk 13'e girmek. Kız takımımızla çok güzel hazırlık yaptık" dedi.
Artistik Cimnastik Milli Takım Kaptanı Bilge Tarhan, organizasyona ev sahipliği yapmak çok gurur verici. Bu yarışmada takım olarak ilk 13'e girersek dünya şampiyonasına takım olarak gideceğiz. Bu da artistik cimnastik kadınlarda ilk olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve tarihte bir ilki gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, "Takımımız çok iyi, çok motive, çok iyi sinerji yakaladık. Her sporcuma güveniyorum. Çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Burada tarihi bir derece elde edeceğimize inanıyorum" dedi.
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Kaptanı Ferhat Arıcan, şunları söyledi:
"Çok iyi hazırlık geçirdik. Tarihi başarılar elde eden ve her zaman ilklere imza atan takım olarak Antalya'da büyük başarı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım kenetlenmiş durumda. Şampiyonanın Antalya'da olması bizim için de çok iyi. Herkesin bizi izlemesini ve desteklemesini istiyorum. Tarihi başarıyla Avrupa şampiyonasından alnımızın akıyla döneceğiz." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-04-10 14:29:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gloria Özaltın Golf Şampiyonası'nda kupalar sahibini buldu
YEREL HABERLER Gloria Özaltın Golf Şampiyonası'nda kupalar sahibini ...
10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na 319 sporcu katılacak
YEREL HABERLER 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na 319 ...
Antalya ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Antalya ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. ...
'Enkazda Sarper'i ezmemek için annesi 48 saat ellerinin üzerinde sabretmiş'
YEREL HABERLER 'Enkazda Sarper'i ezmemek için annesi 48 saat ...
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
'Otopark' olarak kullanılan yolda kapatılan yarıkların, 21 yıl önceki fotoğrafları ortaya çıktı
YEREL HABERLER 'Otopark' olarak kullanılan yolda kapatılan ...
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
Antalya'da düzenlenen 22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Antalya'da düzenlenen 22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası ...
Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
YEREL HABERLER Antalya sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
Antalya Valisi Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı, Türk Polis Teşkilatının 178. ...
22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER 22. Balkan Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı
Finike'de şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
YEREL HABERLER Finike'de şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu
Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Alanya Belediyespor, ilçede şampiyonluğu kutladı
YEREL HABERLER Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselen Alanya ...
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı ...
İYİ Parti'de 'temayülde hile' iddiasıyla istifa
YEREL HABERLER İYİ Parti'de 'temayülde hile' iddiasıyla istifa
Bakan Çavuşoğlu: Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var (2)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Togg'a dünyanın her yerinden çok ...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla iftar yaptı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ...
Eski Demre Belediye Başkanı Kocakaya, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti
YEREL HABERLER Eski Demre Belediye Başkanı Kocakaya, İYİ Parti ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Togg Sergi Alanı'nı ziyaret etti:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Togg Sergi ...
Bakan Çavuşoğlu: Togg'a dünyanın her yerinden çok büyük ilgi var
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Togg'a dünyanın her yerinden çok ...
Antalya'da ev yangınında dumandan etkilenen iki çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Antalya'da ev yangınında dumandan etkilenen iki çocuk ...
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
Batan gemide ölen denizcinin cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Batan gemide ölen denizcinin cenazesi morgdan alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.