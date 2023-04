Çelen: Türk cimnastiğinin hedefi her yarışmada kürsü

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yarın başlayacak 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım toplantısında konuşan Federasyon Başkanı Suat Çelen, "Türk cimnastiğinin hedefi katıldığı her yarışmada kürsüde yer almak" dedi.

Antalya'da yarın başlayacak 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Şampiyonanın yapılacağı Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya'yı cimnastik sporunun merkezi yapmak istediklerini belirtti. Gürhan, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Avrupa Cimnastiği Asbaşkanı Tom Thingvold, şampiyona için Antalya'da çok iyi hazırlık yapıldığını belirtti. Thingvold, "Türk takımı ve diğer takımlara iyi şanslar diliyorum" dedi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Suat Çelen, gençler dünya şampiyonasının ardından Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yıkıcı depremin ardından Avrupa'nın en iyi cimnastikçilerini Antalya'da ağırlamanın sporun birleştirici gücünü göstereceğini dile getiren Çelen, şampiyona heyecanının ülkeye moral olacağından bahsetti. Çelen, ilerleyen yıllarda Antalya'nın dünyada cimnastik branşının kamp merkezi olmasının planlandığını anlattı.

İLK 13 DÜNYA ŞAMPİYONASINA

Çelen, şampiyonanın olimpiyat hedefleyen sporcular açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Şampiyonada ilk 13'e giren ülkelerin dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanacağını vurgulayan Çelen, "Kadınlarda ilk 13 takım arasına girerek dünya şampiyonasına gitme hedefimiz var. Genç sporcularımız var. 2028'den sonra artistik erkeklerde olduğu gibi takım olarak madalya hedefimiz var. Erkeklerde yıldızların olduğu takımımız onlarla da hedefimiz takım olarak kürsüde yer almak ve madalya kazanmak" dedi.

Suat Çelen, şampiyonada milli takımı erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut, kadınlarda Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışlıoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız ve Derin Tanrıyaşükür'ün temsil edeceğini belirtti. Şampiyonada 39 ülkeden 319 sporcunun yer alacağını kaydeden Çelen, "Türk cimnastiğinin hedefi katıldığı her yarışmada kürsüde yer almak" diye konuştu.

Milli takım antrenörü Munise Tuna, organizasyona ülke olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını anlatan Tuna, "Hedefimiz bu yarışmada ilk 13'e girmek. Kız takımımızla çok güzel hazırlık yaptık" dedi.

Artistik Cimnastik Milli Takım Kaptanı Bilge Tarhan, organizasyona ev sahipliği yapmak çok gurur verici. Bu yarışmada takım olarak ilk 13'e girersek dünya şampiyonasına takım olarak gideceğiz. Bu da artistik cimnastik kadınlarda ilk olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve tarihte bir ilki gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, "Takımımız çok iyi, çok motive, çok iyi sinerji yakaladık. Her sporcuma güveniyorum. Çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Burada tarihi bir derece elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Kaptanı Ferhat Arıcan, şunları söyledi:

"Çok iyi hazırlık geçirdik. Tarihi başarılar elde eden ve her zaman ilklere imza atan takım olarak Antalya'da büyük başarı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım kenetlenmiş durumda. Şampiyonanın Antalya'da olması bizim için de çok iyi. Herkesin bizi izlemesini ve desteklemesini istiyorum. Tarihi başarıyla Avrupa şampiyonasından alnımızın akıyla döneceğiz." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-04-10 14:29:03



