Teniste, Billie Jean King Cup Antalya'da başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)TÜRKİYE Tenis Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası Antalya'da başladı.Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenecek turnuvaya ilişkin basın toplantısı; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Milli Tenisçiler Pemra Özgen ile Zeynep Sönmez'in katılımıyla düzenlendi.Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu olarak sportif mücadeleyi verirken, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bilerek hareket ettiklerini söyledi. İyi ve kötü günde her zaman bir millet olabilmeyi başarmış ülkenin bireyleri ve federasyon olarak aynı duyguları yaşatmak zorunda olduklarını düşündüklerini vurgulayan Cengiz Durmuş, kısa süre önce deprem felaketinin yaşandığını hatırlattı. Durmuş, "Bizim bu felaket karşısında nasıl bir etki ve tepki göstereceğimiz hem merak ediliyor hem de üzüntü ile takip ediliyordu. Büyük bir millet ve devlet olduğumuzu, her vatandaşımızın her zaman orada olduğunu ve her şeyini vermek istediğini görüyor ve yaşıyoruz" dedi.Deprem bölgesinde hayatta kalan çocukların gözlerindeki kaygıyı gördüklerini aktaran Durmuş, "Çocukların gözlerinde acı ve ıstırabı gördük. Devletimiz oraları onaracak güce sahiptir. Biz de federasyon olarak çocuklarımız için tenisin ve sporun iyileştirici gücünü göstermek için bir proje gerçekleştirdik. Projenin adı 'Çocuklarımız Geleceğimizdir' İlk etapta Kahramanmaraş'ın özellikle deprem bölgesi olması nedeniyle ilk konteyner kentte projemizi başlattık. Dün Bakanımız ile birlikte 4 mini, 1 midi kort ile 500'ün üzerinde çocuk ve 4 antrenör eşliğinde projeyi hayata geçirdik. Kortumuzun birine depremde ailesi ile birlikte yaşamını yitiren antrenörümüz Tuğba Fidecioğlu ismini verdik. Bundan sonra da bu proje büyüyerek devam edecek. Zaman zaman milli sporcularımızı bölgeye götürüp çocuklarımızla buluşturacağız" diye konuştu.Bu projeleri tek başına yapmadıklarını vurgulayan Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, "Bu projeler için yer tahsisi yapılması gerekiyor. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bize yer tahsis etti. Ulaştırma Bakanlığı asfaltlarını döktü. Sponsorlarımız da yanımızda oldu. Her konteyner kentte bir tenis kortumuzun olmasını istiyoruz" dedi.Dünyada tenis ülkesi olabilmek için tenisi 12 aya yaymanın önemine dikkati çeken Durmuş, "Türkiye olarak dünyada en fazla turnuva düzenleyen ülkesiyken bu yıl ikinci ülke olabildik. Hem dünyada hem de Avrupa'da Türkiye'nin tenis merkezi olduğu herkes tarafından bilinir ve kabul edilir. Büyüyen bir federasyonuz. Dünyada çok ilgi gören bir federasyonuz. Her yapılan etkinlik bizi yeni alanlar için çalışmaya zorluyor" diye konuştu.Kaymakam Cemal Şahin, "Antalya memleketimizin dünyaya açılan kapısı, Antalya'nın '3T' ile öne çıktığını ifade etmek isterim. Turizm, tarih ve tarım. Turizmde Antalya marka bir şehir. Her yıl artan bir sayı ile yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Tarih yanı başımızda. Yaz boyunca Aspendos Antik Tiyatrosu'nda birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Birçok antik kentimiz yıl boyunca misafirlere hizmet veriyor. Spor alt yapısı olarak bölgemiz birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor" dedi.Turnuvada, 11 ülkeden 55 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi kaptanlığını Ali Göreç'in yaptığı A Milli Kadın Tenis Takımı'nda Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Berfu Cengiz ve Zeynep Sönmez temsil edecek. Türkiye A Grubu'nda Letonya, Macaristan, Hollanda ve Mısır ile mücadele edecek. Maçlar 15 Nisan'da sona erecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

