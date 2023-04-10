Şampiyon sporcunun kuzeni: Artık dua edebileceğimiz bir mezarı var



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde işlettiği spor salonunun bulunduğu bina depremde yıkılan ve 52'nci günde cansız bedenine ulaşılan

Türkiye vücut geliştirme şampiyonu Ahmet Retip Müretoğlu'nun (42), kuzeni Doğan Elmabaşoğlu (55), "En azından artık dua edebileceğimiz bir mezarı var. Bir nebze de olsa teselli bulduk" dedi.

Antakya'da yaşayan Ahmet Retip Müretoğlu, 2012'de Türkiye vücut geliştirme şampiyonluğu kazandıktan sonra işlettiği spor salonunda genç sporcular yetiştirmeye başladı. 5 Şubat'ta annesi Asiye Müretoğlu'nu telefonla arayan Müretoğlu, temizlik yaptığı için geceyi spor salonunuda geçireceğini söyledi. Depremde Müretoğlu'nun bulunduğu bina yıkıldı. Ailesi, depremden 1 dakika sonra eşinin cep telefonunu aradığı belirlenen Ahmet Retip Müretoğlu'nu bir süre kendi imkanlarıyla enkazda aradı ancak ulaşamadı. Müretoğlu'nun kardeşi Şevket Müretoğlu (38) da ağabeyinin bulunduğu binanın enkazında kurtarma ekipleri ile birlikte ve kendi çabalarıyla arama yaptı. Ekipler termal kamera, dron, köpekle inceleme yaptı ancak Ahmet Retip Müretoğlu'na ulaşılamadı. Bu sırada aile, depremde apartmanları yıkıldığı için, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan oğullarının evine yerleşti.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aile, şampiyon sporcunun acı haberini depremden 52'nci gününde aldı. Müretoğlu'nun cansız bedenine, işletmeciliğini yaptığı spor salonunun bulunduğu binanın merdiven boşluğunda 30 Mart'ta ulaşıldığı aileye bildirildi. Hatay'a dönen ve tekrar buraya yerleşen aile, evli ve 2 çocuk babası Müretoğlu'nun cansız bedenini defnetti.

'KÖŞEYE SIKIŞIP KALMIŞ'

Ahmet Retip Müretoğlu'nun kuzeni Serik Hataylılar Dernek Başkanı Doğan Elmabaşoğlu, " Teyzemin gözyaşı dinmemişti. En azından cenazesini bulabildik. Teyzemle telefonla görüşüyorum. Daha önce Serik'e yanıma gelmişlerdi. Burada oğlu vardı, oğluyla birlikte kalıyorlardı. Yetkililer haber etmişler, eşi Antakya'daydı. Eşi de burayı aradı. Teyzemler buradan çıktı, gitti. Cenazeyi teslim aldı, defnettiler. Bir mezarı var artık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-04-10 16:48:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.