Falezlerden denize atlayan kadını, gençler el ele tutuşarak kurtardı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize atlayan kadın, el el tutuşarak birbirini tutan gençler tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Karaalioğlu Parkı'nda yaşandı. Kimliği ve yaşı bilinmeyen bir kadın, kıyafetleri ile falezlerden denize atladı. Kadını gören 3 kişi, falezlerden denize yakın bir noktaya kadar indi. "Gel, buraya" diyerek bağıran gençlerden biri, kadını ikna etmeye çalıştı. Kıyafetleri ile yüzen kadın, bir süre sonra ikna edildi. El el tutuşarak birbirini tutan gençler, kadını kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2023-04-10 17:49:07
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