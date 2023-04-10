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Bakan Akar 'Yüzyılın Gücü, Cesaretin Teknolojisi' dijital gösterim merkezi´ni ziyaret etti

DHA

Bakan Akar 'Yüzyılın Gücü, Cesaretin Teknolojisi' dijital gösterim merkezi´ni ziyaret etti


Bakan Akar 'Yüzyılın Gücü, Cesaretin Teknolojisi' dijital gösterim merkezi´ni ziyaret etti
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Ankara´daki bir alışveriş merkezinin otoparkında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve teknolojilerinin sergilendiği dijital gösterim merkezini ziyaret etti.
Ankara´daki bir alışveriş merkezinin önünde, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından `Yüzyılın Gücü Cesaretin Teknolojisi´ temasıyla bir dijital gösterim merkezi kuruldu. Türk savunma sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da kullanılan silah ve sistemlerin maketlerini vatandaşlarla buluşturacak merkezin açılışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar´ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu katıldı.
Dijital gösterim merkezinin açılışını Bakan Hulusi Akar gerçekleştirdi. Bakan Akar, açılışın ardından kuvvet komutanlarıyla birlikte merkezi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Bakan Akar, beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
TSK BÜNYESİNE KATILMAK İSTEYEN GENÇLERE DANIŞMANLIK HİZMETİ
11 Nisan Salı günü saat 11.00'den itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak dijital gösterim merkezi üç kapalı ana bölümden oluşuyor. Ziyaretçiler, TSK envanterindeki yerli ve milli silah, donanım, teçhizat, araç, gereç ve mühimmatı tam anlamıyla bir dijital görsel deneyimlerle yakından tanıma fırsatı bulacak. Dijital gösterim merkezinde, Milli Savunma Üniversitesine girerek TSK bünyesine katılmak isteyen gençlere yönelik danışmanlık hizmeti de veriliyor. Kariyerini savunma sanayisinde sürdürmek isteyenlere ise rehberlik hizmeti sunuluyor.
MİLLİ MUHARİP UÇAK, TCG ANADOLU, ATAK HELİKOPTERİ...
Dijital gösterim merkezinde, Milli Muharip Uçak (MMU), TCG Anadolu Gemisi, Atak Helikopteri ve Altay Tankı gibi Türk savunma sanayiinin önemli projelerinin maketleri ve LED ekranlarda özelliklerine ait görüntüler yer alıyor. Merkezde ayrıca, TSK envanterinden seçilen milli ve yerli araçların maketleri ayrı ayrı alanlarda sergileniyor. Araçların sahip olduğu yetenekler de maket üzerine ve arka plana 3D videolar aracılığıyla ziyaretçilere aktarılıyor.
Alanda bulunan sergileme ünitelerinde; namlulu silahlar, mühimmat ve diğer savunma füze sistemleri ile diğer savunma araçlarının üç boyutlu maketlerine, detaylı özelliklerine ulaşılabiliyor. Sergide, TSK envanterinde bulunan yerli ve millî silahların kapasiteleri tanıtılıyor.
Yarın saat 11.00´den itibaren vatandaşların ziyaretine açılacak dijital gösterim merkezi, 16 Nisan´a kadar açık kalacak. (DHA)Görüntü Dökümü:
- Bakan Akar'ın ziyareti
Fotoğraf çekimi
Dijital gösterim merkezinden görüntüler
Haber-Kamera: Oğuzhan SARI-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Antalya Oğuzhan SARICanberk ÖZTÜRK
2023-04-10 21:17:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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