Orman düşmanı böceklerle beşli mücadele

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman düşmanı böceklerle beşli mücadele

DHA

Orman düşmanı böceklerle beşli mücadele


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ORMAN Genel Müdürlüğü, ormanlar için önemli bir tehlike oluşturan çam kesesi böceklerine karşı terminatör böcekler, kırmızı orman karıncaları, sinekler ve kuşlarla mücadele veriyor. Ayrıca, bu böceklerin ağaçlarda oluşturduğu pamuksu keseler toplanıp özel havuzlar veya kafeslere konulup imha ediliyor.
Kış döneminde tırtıl olarak topraktan çıkan ve ormanlar için önemli bir tehlike oluşturan çam kese böceklerinin popülasyonunda pik yılı dönemi yaşanıyor. Havanın ısınmasıyla 10-15 gün içinde yeniden toprağa inecek olan çam kese böcekleri, Anadolu'nun güney, batı ve kuzey kısımları, batı ve orta Karadeniz bölgesinin güney kesimlerinde yayılım gösteriyor. Çam kese böcekleri ülkede orman zararlısı böcekler arasında en tehlikeli ve yoğun görülen türlerden biri.
BEŞ MÜCADELE YÖNTEMİ
Çam ağaçları üzerinde beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle aslında bir kelebek türü olan çam kesesi böcekleri, yayıldıkları ormanlarda ağaçların gelişimini durduruyor. Yoğun görüldüğü ormanları kurumuş bir görüntüye dönüştürebilen orman zararlısı çam kese böceklerine karşı Orman Genel Müdürlüğü'nce beş farklı mücadele yöntemi izleniyor.
ORMANLARI KURUTUYOR
Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, çam ağaçlarının dallarında görülen bu beyaz keselerin, çam kese böceği tırtılları tarafından örüldüğüne, tırtılların ağaçların ibreleri ile beslendiğine, ağaçlar kurumuş gibi görünse de sadece belli bir dönem gelişimlerini yavaşlattığına dikkati çekti.
KESELERİ ÖZEL HAVUZLARA TOPLANIYOR
Orman Genel Müdürlüğü'nün çam kese böcekleriyle mücadelesinde ilk olarak orman görevlileri tarafından bu böceklerin ağaçlarda oluşturdukları beyaz pamuksu görünümdeki keseleri toplanıyor ve 'adacık' adı verilen özel havuzlar ile tel kafeslere koyuluyor. Böylece çam kese böceklerinin besin ayağı kesilirken, keselerde bulunan yararlı yırtıcı böcekler ise doğaya geri dönebiliyor. Havuzlardaki çam kese böcekleri imha ediliyor veya ikinci yöntem olarak sinekler tarafından yenilerek yok ediliyor.
TERMİNATÖR BÖCEKLER GÖREVDE
Mücadelenin üçüncüncü ayağında ise terminatör böcekler kullanılıyor. Biyolojik mücadele için 2022 yılında Orman Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında 5 milyondan fazla üretilen terminatör böcekler ormanlara bırakıldı. Yaklaşık 5 yıl yaşayan böceklerin, yıllık ortalama 1000 adet çam kese böceğini imha ettiği belirtildi.
KIRMIZI ORMAN KARINCALARI
Dördüncü yöntemde ise ormanlardaki 'doğal bekçiler' olarak bilinen kırmızı orman karıncaları kullanılıyor. Çam kese böceği ile biyolojik mücadeledeki en önemli silahlardan biri olarak gösterilen kırmızı onman karıncalarından bir koloninin, 4 hektar alanda yıllık ortalama 24 kilo zararlı böceği yok ettiği kaydedildi.
BÖCEKÇİL KUŞLAR İÇİN YUVA
Çam kese böceklerine karşı mücadelede beşinci yöntem ise kuşlar. Kuşlar, çam kese böceklerinden kabuk böceklerine kadar ormanlara zarar veren pek çok böceğin doğal düşmanı olarak gösteriliyor. Böcekçil kuşların ormanlarda daha rahat barınıp, biyolojik mücadele yapması için Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince ağaçlara yıllık ortalama 50 bin adet kuş yuvası asılıyor.
BU YIL PİK YILINI YAŞADI
Çam kese böceklerinin 'çan eğrisi' dedikleri şekilde bazı yıllar pik yaptığını ve bu yılın da pik yıllardan biri olduğunu söyleyen Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Bu tür pik yıllarda zararını da en yüksek seviyede görürüz. Bazı yıllar düşer, onunla mücadele etmeye gerek yoktur, 'zaten doğanın kendisi dengesindedir' diye bırakırız. Bu yıl biraz fazlaydı, kış mevsimi eğer yumuşak geçerse çam kese böceği biraz daha fazla oluyor. Bu da o yıllardan biri" dedi.
KİMYASAL YERİNE BİYOLOJİK MÜCADELE
Orman zararlılarına karşı artık kimyasal mücadele yapılmadığına işaret eden Vedat Dikici, "Ormanlara kesinlikle hiçbir kimyasal madde atmıyoruz. Genelde biyolojik ve mekanik mücadele yapıyoruz. Bazı yerlerde kese olan dalları kesip havuzlar veya kafeslerde topluyor ve imha ediyoruz. Bazılarını havuzlarda sinek yiyor. Ayrıca laboratuvarda bunları yiyen terminatör böcekler üretiyoruz. Bu şekilde biyolojik yöntemler uyguluyoruz" diye konuştu.
BU AY SORUN BİTİYOR
Çam kese böceğinin zarar verdiği ormanlık alanların, bütün yaprakları yedikleri için neredeyse yanık alanlar gibi görünür duruma dönüştüğünü dile getiren Dikici, "15 Mayıs sonrası onlar yeniden yeşerecek, ağaçları kurutmuyor ama verim kaybına neden oluyorlar. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Bu sene çok şikayet aldık. Çam ağacı olan her yerde görülüyor. İnsanlara da kaşıntı yapıyor, özellikle alerji yaptığından rahatsız edici. Ama artık toprağa iniyor. Bundan sonrası önümüzdeki 10-15 gün içinde bu olumsuzlukları görmeyeceğiz. Aralık sonlarına doğru tekrar popülasyona bakacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-04-11 10:48:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Finike Kaymakamı Çelik, öküz ve yetim çocuklarla iftar yaptı
YEREL HABERLER Finike Kaymakamı Çelik, öküz ve yetim çocuklarla ...
'Kan davası' cinayetinde 5 ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER 'Kan davası' cinayetinde 5 ağırlaştırılmış müebbet ...
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Haşhaş altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Burak ...
Bakan Akar 'Yüzyılın Gücü, Cesaretin Teknolojisi' dijital gösterim merkezi´ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Akar 'Yüzyılın Gücü, Cesaretin Teknolojisi' ...
Bakan Akar 'Yüzyılın Gücü, Cesaretin Teknolojisi' dijital gösterim merkezi´ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Akar 'Yüzyılın Gücü, Cesaretin Teknolojisi' ...
Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu
YEREL HABERLER Milli bilardocu Burak Haşhaş, Avrupa şampiyonu
Falezlerden denize atlayan kadını, gençler el ele tutuşarak kurtardı
YEREL HABERLER Falezlerden denize atlayan kadını, gençler el ele ...
Antalya Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı meclis ...
Halk ozanı Şahballı'dan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip
YEREL HABERLER Halk ozanı Şahballı'dan Türk Polis Teşkilatının ...
Şampiyon sporcunun kuzeni: Artık dua edebileceğimiz bir mezarı var
YEREL HABERLER Şampiyon sporcunun kuzeni: Artık dua ...
MHP Antalya milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER MHP Antalya milletvekili adayları tanıtıldı
Serik'te Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Serik'te Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl ...
Teniste, Billie Jean King Cup Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Teniste, Billie Jean King Cup Antalya'da başladı
Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası, Antalya'da ...
Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Paskalya ayini yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Paskalya ayini ...
Çelen: Türk cimnastiğinin hedefi her yarışmada kürsü
YEREL HABERLER Çelen: Türk cimnastiğinin hedefi her yarışmada kürsü
Gloria Özaltın Golf Şampiyonası'nda kupalar sahibini buldu
YEREL HABERLER Gloria Özaltın Golf Şampiyonası'nda kupalar sahibini ...
10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na 319 sporcu katılacak
YEREL HABERLER 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na 319 ...
Antalya ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Antalya ve çevre illerde Türk Polis Teşkilatının 178. ...
'Enkazda Sarper'i ezmemek için annesi 48 saat ellerinin üzerinde sabretmiş'
YEREL HABERLER 'Enkazda Sarper'i ezmemek için annesi 48 saat ...
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
'Otopark' olarak kullanılan yolda kapatılan yarıkların, 21 yıl önceki fotoğrafları ortaya çıktı
YEREL HABERLER 'Otopark' olarak kullanılan yolda kapatılan ...
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.