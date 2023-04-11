Kemer Belediye Başkanı'nın oğluna silahlı saldırı sanığına 10 yıl hapis



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, su sporları merkezinde silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Ercan Erden'e, 10 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 11 Haziran´da Antalya´nın Kemer ilçesinde gerçekleşti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine hareket etti. 4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli Ercan Erden´i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Erden çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen karar duruşmasına sanık Ercan Erden, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Osman Topaloğlu ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da dinleyici olarak duruşmaya katıldı.

Müşteki avukatı Ersen Göksan, sanığın olay yerinde 28 dakika bekledikten sonra ateş ettiğini, ilk atışın da müvekkilinin kalp hizasına yapıldığını belirterek, "Sanığın kastı öldürmeye yöneliktir. Sanıkla müvekkilim arasında husumet yoktur. Ancak azmettirenler yönünden araştırmamız devam etmektedir. Onları bulacağız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'GÜNAH KEÇİSİ ARIYORLAR'

Sanık Ercan Erden ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Günah keçisi arıyorlardı, beni bulmuşlar. Hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Ercan Erden hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-04-11 19:01:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.