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Orman yangınında personel için panik butonu

DHA

Orman yangınında personel için panik butonu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ORMAN Genel Müdürlüğü, Antalya'da orman yangınlarında görev alacak personelin sağlık değerine ilişkin anlık verilerin yer alacağı, hayati risk altındayken konumunu bildirebileceği butonun bulunduğu bir yazılım için dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Amazon ile iş birliği yaptı. Bu yaz kullanılması planlanan yazılım için ilk toplantı yapıldı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, " Dünyada bir ilk olacak. Bizimle beraber, orman yangınlarıyla mücadele eden diğer ülkelerde kullanmaya devam edecek" dedi.
Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan personelin hayatını kaybetme ya da yaralanma riskini ortadan kaldırmak için personelin sağlığına ilişkin anlık verilere de ulaşılabilecek yazılım çalışması başlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Amazon iş birliğiyle gerçekleştirilecek çalışmaya ilişkin ilk toplantı, geçen hafta Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı. İlgili kurumların yetkililerinin katıldığı toplantıda, üretim aşamasındaki yazılıma yönelik uygulamalı deneyler gerçekleştirildi.
135 ORMAN ŞEHİDİ VERİLDİ
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Türkiye'de şu ana kadar yaşanan orman yangınlarında 14'ü yabancı, 121'i Türk, toplam 135 orman şehidi olduğuna dikkati çekerek, "Bir kişinin hayatını kurtarmaya gayret etmek, buna vesile olabilmek hepimizin görevi. Bu çalışmalar, orman çalışanlarımıza katkı sunacak. Hem orman yangınlarındaki ölümlerin engellenmesi hem de işçilerimizin sağlığını takip etmek açısından bize katkı sunacak" dedi.
HER İŞÇİ KONTROL ALTINDA TUTULACAK
Orman çalışanlarının sağlığı ve karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı önlem almak istediklerini belirten Vedat Dikici, "Amazon firması ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile bu konuda bir mutabakata varıldı, toplantılar yapıldı. Yangınlarda çalışan her işçimizi sensörlerle kontrol edeceğiz. Onların nabızları, tansiyonları, vücut ısıları, herhangi bir tehlike anında bizi uyarabilecek panik butonu olacak. Ona bastıklarında onların konumlarıyla birlikte neredeyse, ne tehlike yaşıyorsa oraya müdahale edip, alıp oradan sağlıkları konusundaki güvenliği artırmak istiyoruz" diye konuştu.
DÜNYADA İLK OLACAK
Uygulama sayesinde personelle alakalı olumsuz bir durum olmasının yanı sıra, dinlendirilmesi gereken zamanlar, daha çok performans sağlayabileceği zamanların tespit edilebileceğini anlatan Dikici, "Amazon'un İngiltere'deki yazılımcılarıyla birlikte Türkiye'deki çalışanları, Orman Genel Müdürlüğümüz ve özellikle Orman Yangınları Dairesi Başkanlığımızın koordinatörlüğünde Antalya'da bir çalışma başlattık. Nasip olursa bu yıl da kısmi olarak sahada uygulamaya başlanacak ve dünyada bir ilk olacak. Artık bizimle beraber tüm Akdeniz kuşağındaki ve dünyada orman yangınlarıyla mücadele eden diğer ülkeler, bizim ardımızdan kullanmaya devam edecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-04-12 10:02:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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