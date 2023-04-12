Yangın çıkan dairedeki 5 çocuğu dışarı çıkardı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Bu sırada binanın karşısına çalışırken yangını fark eden Suriye uyruklu Malik Abdülaziz, aileye yardıma koşup, 5 çocuğu dışarı çıkardı.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki Neriman Soyuşel ve ailesinin yaşadığı dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Evde çocukları ve akrabaları da bulunan Soyuşel, büyük panik yaşadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada binanın karşısında araçtan malzeme indiren Suriye uyruklu Malik Abdülaziz, yangının çıktığı daireye doğru koştu. Binaya giren Abdülaziz, çocukları evden çıkartıp bahçeye indirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Malik Abdülaziz, "Karşıda inşaatta malzeme indiriyordum. Baktım evden duman çıkıyor, hemen itfaiyeyi aradım. Binaya çıktım evde çocuklar vardı. 5 çocuğu hemen aşağı indirdim. Ben de çok korktum" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-04-12 14:19:02



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