Sokakta kadınla erkeğin kavgası kamerada



Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sokak ortasında kadınla erkeğin kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Alanya'da, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde meydana geldi. Henüz kimliği tespit edilemeyen kadın ve erkek, sokakta kavga etti. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kavgada, erkeğin 'Polis gelecek' diyerek yerde sürüklediği kadının 'Beni bırak' diye çığlık attığı duyuldu. Yoldan geçen kişinin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kendini kurtaran kadının, eline geçirdiği cismi 'Sen bana nasıl vurursun?' diyerek erkeğe fırlattığı görüldü.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-04-12 17:25:38



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