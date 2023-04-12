Kuşları uzaklaştırırken akıma kapılan 2 arkadaş, ağır yaralandı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi, akıma kapıldı. Ağır yaralanan 2 arkadaşın yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak için uzun bir sopayla tele vuran bir kişi ve yine aynı sopaya temas eden arkadaşı elektrik akımına kapıldı. Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 arkadaşın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2023-04-12 17:58:27
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