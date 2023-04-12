Billie Jean King Cup´ta Türkiye, Macaristan karşısında galip



ANTALYA, (DHA) Kadınlar tenisinin dünya kupası niteliğindeki Billie Jean King Cup´ta Avrupa/Afrika Grup I´de mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Macaristan´ı 2-1 mağlup etti.

Antalya Megasaray Tenis Akademi´de gerçekleşen organizasyonun 3'üncü gününde Türkiye, Macaristan ile karşılaştı. Serinin ilk maçında Zeynep Sönmez, dünya 95 numarası Dalma Galfi'yi 6-3, 6-4 yenerek Türkiye'yi Macaristan karşısında 1-0 öne taşıdı. Zeynep bu maçı kazanarak kariyerinde ilk kez ilk 100'de yer alan bir rakibini de yenmiş oldu.

Türkiye-Macaristan serisinin ikinci maçında dünya 87 numarası Anna Bondar 3 saat 15 dakika süren mücadelede İpek Öz´ü 4-6, 6-4, 7-5 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Son karşılaşmada İpek Öz/Berfu Cengiz çifti, Anna Bondar/Dalma Galfi ikilisini 6-7, 6-4, 6-2 yenerek Macaristan'ı seride 2-1 mağlup etti.

Mısır´ı 2-1 yenen, Hollanda´ya ise 2-1 yenilen milliler, 14 Nisan Cuma günü Letonya ile karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2023-04-12 20:13:24



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