25 gün önce yangında ölen kadının kimliği, DNA testiyle belirlendi



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 25 gün önce çıkan yangında hayatını kaybeden kadının, DNA testiyle 2 çocuk annesi Meltem Bereket (41) olduğu belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında 19 Mart gecesi yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren itfaiye, içeride yaptığı kontrollerde kadın cesediyle karşılaştı.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit edemedi. Ceset savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, belirtilen adreste Meltem Bereket'in yaşadığını tespit ederek, bu kapsamda Finike'de yaşayan yakınlarına haber verdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Bereket'in yakınları ve kardeşi, DNA örneği verdi. Yapılan incelemede, ölen kişinin 2 çocuk annesi Meltem Bereket olduğu belirlendi. Adli tıp kurumu morguna gelen kardeşi ve yakınları, Bereket'in cenazesini defnetmek üzere Finike'ye götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-04-13 14:20:55



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