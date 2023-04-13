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Kendisini evlatlık veren babasını para tartışmasında öldüren sanığa 20 yıl hapis

DHA

Kendisini evlatlık veren babasını para tartışmasında öldüren sanığa 20 yıl hapis


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde kendisini evlatlık veren babası Mehmet Fuat Saral'ı (61) para nedeniyle çıkan tartışmada öldüren Mehmet Ali Yılmaz (24), 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapse mahkum edildi.
Olay, geçen yıl 22 Nisan'da Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kullanılmayan kokoreç dükkanında meydana geldi. Dükkanda kalan Mehmet Fuat Saral'ın yanına, evlatlık verdiği oğlu Mehmet Ali Yılmaz para istemek için geldi. Baba ile oğul tartışmaya başlayınca, olay yerinde bulunan iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ali Yılmaz, babası Saral'ın başına mermerle vurdu. Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet Ali Yılmaz, ayakkabılarını giymeden yalın ayak uzaklaştı.
Gürültüyü duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cemil G. ile çevredekilerin ifadelerine başvuran ekipler, kısa süre sonra Mehmet Ali Yılmaz'ı yakaladı. Yılmaz'ın, 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Saral, tutuklandı.
'OĞLUM ARADA ALKOL İÇİYORDU'
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Yılmaz ile avukatı katıldı. Duruşmada Mehmet Ali Yılmaz'ın annesi Güler Şensoy da tanık olarak dinlendi. Mehmet Fuat Saral ile 20-25 yıl beraber yaşadıklarını, kendisine nikah kıymadığını anlatan Şensoy, "2 çocuğumu da kendi nüfusuna almadı. Çocuklar okula gideceği sırada bize misafir olan aile, kendi nüfuslarına kaydetti. Olay öncesinde Cemil'in yanında kalmaya başladık. Mehmet Ali ile birlikte yaşıyorduk. Kalacak yerimiz yoktu. Oradan ayrıldım, işe girdim. Daha sonra oğlumu yanıma alacaktım. 3 gün sonra Mehmet Fuat'ın ölüm haberini aldım. Olayı görmedim. Mehmet Fuat, etil alkol içiyordu. Alkollü vaziyette geldiğinde ya bana ya oğluma küfrediyordu. Oğlum arada alkol içiyordu. Mehmet Fuat, ev yapımı alkol yapıp satıyordu. Oğluma da içiriyordu" dedi.
'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI
Sanık Yılmaz ise bir kastı olmadığını belirterek, "Elimden çabayı gösterdim, ambulansı arattırdım. Alkollü olduğumdan dolayı yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz hakkında 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis kararı verdi. 'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan heyet, sanığın cezasını 20 yıla düşürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-04-13 15:33:13

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