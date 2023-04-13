Artistik Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

ANTALYA, (DHA) Artistik Bilardo Milli Takımı, İspanya´yı 3-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Antalya´nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi´nde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda Artistik Bilardo dalında mücadele eden Milli Takım, Avrupa şampiyonu oldu. Hacı Arap Yaman ve Barış Cin ikilisinden oluşan milliler, finalde İspanya'yı 3-1 lik skor ve yüzde 65,714 averaj ile mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milliler çeyrek finalde Belçika´yı 3-2 skor ve yüzde 69.880 averajla; yarı finalde Fransa'yı 3-0 ve yüzde 83.286 averajla mağlup etmişti.
MADALYA SIRALAMASINDA LİDER TÜRKİYE
Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda U25 3 bant yarışında Burak Haşhaş´dan ve Artistik branşında milli bilardocu Hacı Arap Yaman´ın altın madalyalarının ardından; Artistik Bilardo A Milli Takımı da altın madalya kazanarak, turnuvanın 6´ncı günü sonunda ülkemizi madalya sayısında tekrar birinciliğe yükseltti.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA
2023-04-13 21:40:53
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