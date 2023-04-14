Orman teşkilatı, yangın sezonuna hazır



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)HAVANIN ısınmaya başlamasıyla Akdeniz ve Ege kıyılarında orman yangınlarına karşı araçlar ve ekipler hazır hale getirildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Geçen yıl 178 yangında 200 hektar alan yandı, 2021'de ise 60 bin hektardı. Daha dikkatli olur ve bu işin önemini kavrarsak daha büyük felaketler yaşamayız" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte mayısekim ayları arasında kabul edilen orman yangın sezonu öncesinde, hem olası yangınlarda kullanılacak ekipman hazırlıklarını hem de personel alımı ve eğitimlerini büyük ölçüde tamamladı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, hazırlıklarla ilgili bilgi verirken, vatandaşa da çağrıda bulundu.

MAYIS İTİBARIYLA EKİPLER GÖREV SAHASINDA

Ramazan Bayramı'nın ardından mayıs ayında orman yangınları açısından riskli sezonun başlayacağını açıklayan Vedat Dikici, "Mayısekim arası en riskli dönem. Kışın da orman yangını çıkıyor, müdahale ediyoruz. Bizim bölgede kış döneminde çıkan 15'e yakın yangın var. Ama esas periyot mayısekim ayları arasında. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Bütün işçilerimizi eğitimden geçiriyoruz. Tüm araç ve gereçlerimizi düzenledik. Orman Genel Müdürlüğümüz 12 yeni arazöz daha takviye gönderiyor, yerlerini belirledik. Tekrar işçi ihalesine çıkıyoruz, yetersiz yerlere özel ekipler kurulacak ve tamamlayacağız. Mayıs itibarıyla arazide konuşlanıp gerekli önlemleri alacağız" dedi.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Yangın söndürme uçağı ve helikopteri gibi hava araçlarının da mayıs ayında geleceğini kaydeden Vedat Dikici, bu yıl ilk defa uygulanan bir yöntemi de şöyle anlattı:

"Bu yıl ilk defa nisan ayında çalıştığı saat kadar ödenmek koşuluyla Muğla'da bir uçak hazır. Bir ihtiyaç durumunda gelebilecek halde. Sadece mevsimi beklemeden her türlü tedbiri alıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın da bize yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. Açıkta ateş yakmasınlar. Özellikle tarla temizliği gibi konularda biraz daha titiz davranalım. Havanın orman yangını açısından riskli olduğu zamanlarda birbirimizi uyaralım. İnşallah güzel bir yaz geçirelim. Çünkü 2021'de yaşadığımız felaketi tekrar yaşamak istemiyoruz. Herkes taşın altına elini koyarsa, herkes bu konuda duyarlı olursa daha iyi bir sezon geçireceğimizi umuyoruz."

YANAN ORMANDAN DAHA İYİ BİR ORMAN GELİYOR

2021'de Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve İbradı olmak üzere 5 ilçede 60 bin hektarlık alanın küle döndüğü büyük orman yangınını hatırlatan Vedat Dikici, bu bölgedeki yeniden ağaçlandırma çalışmalarının da tamamlandığını açıkladı. Dikici, "Çok ulaşılamayan, sarp, yol yapamadığımız, tabiatın izin vermediği yerler var. Onun dışındaki yerlerde çalışmalarımız bitti. Çok güzel genç fidanlar oluştu. Hem diktiğimiz hem de attığımız tohumlardan oluşan fidanlar çok güzel. Ramazan Bayramı sonrasında da sahaya gezi düzenleyeceğiz ve tüm Türkiye'nin görmesini sağlayacağız. Tabiat tekrar yeşeriyor ve çok güzel bir saha oluşuyor. Gerçekten umduğumuzun üstünde yeşerme var, fidanlarımız çok sağlıklı. Yanan ormanlardan daha iyi bir orman geliyor diyebilirim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-04-14 09:19:35



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