Ağabey katiline, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ağabeyi Cengiz Balık'ı (49) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Balık (33) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi. Haksız tahrik unsuru oluşmadığından, sanığın cezasında indirime gidilmemesi istendi.

Olay, 23 Ağustos 2021'de Kepez ilçesinde meydana geldi. Eşinden 6 yıl önce boşanan Cengiz Balık, birlikte yaşadığı kardeşleri tartışınca, "Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizin sesinizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diye uyardı. Kardeşlerden Yılmaz Balık, "İstemiyorsan buradan gidebilirsin" deyince, önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık kurtarılamadı, Yılmaz Balık ise tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yılmaz Balık hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

SANIK HAKİM KARŞISINDA

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Yılmaz Balık, SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatı salonda hazır bulunurken, şikayetçiler ve avukatları duruşmaya katılmadı. Savcının esas hakkındaki mütalaasında, olay günü sanık Yılmaz Balık'ın, kız kardeşi Nigar Balık Ateş ile ev içinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştığı, tartışma üzerine odasından çıkıp gelen Cengiz Balık ile Yılmaz Balık arasında kavga çıktığı, maktul Balık'ın evden çıkacağı sırada sanığın mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini evin holünde bıçakladığı, ambulansla hastaneye kaldırılan maktulün öldüğü belirtildi.

Sanık Yılmaz Balık'ın, 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep edildi. Savcı, haksız tahrik unsuru oluşmadığından cezada indirime gidilmemesini istedi. Mütalaanın okunmasının ardından söz alan sanık Yılmaz Balık, bir sonraki duruşma savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-04-14 11:05:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.