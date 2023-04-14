Kazada otomobilin camından savrulan Mehmet, hayatını kaybetti



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, tramvay direk gerdirme teline çarparak takla atan otomobilden savrulan Mehmet Karaymirza (20), yaşamını yitirdi. Araçtaki 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. M.F.A.'nın (18) kullandığı 07 BAM 239 plakalı otomobil, Yeşilırmak Caddesi üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak, tramvay yolundaki direk gerdirme teline çarparak takla attı. Otomobilin sol arka koltuğunda oturan Mehmet Karaymirza, açık camdan yola savruldu. Otomobilde bulunan sürücü M.F.A. ile F.G. (20), A.A. (19) ve Ü.T. (19) kazayı hafif yaralı atlattı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Karaymirza, hastanede hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖMELİP, OĞLU İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sabah saatlerinde morgda yapılan otopsinin ardından Karaymirza'nın cenazesi, babası Mustafa Karaymirza ve yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta zorluk çeken Mustafa Karaymirza, oğlunun cenazesinin alınacağı esnada dizlerinin üzerine çömelip, gözyaşı döktü.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırımı aştıktan sonra tramvay direk gerdirme teline çarpması ve otomobildekilerin açılan kapıdan düşmesi görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-04-14 13:31:43



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