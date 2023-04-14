HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Gücümüzü sandıklara yansıtacağız



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)YEŞİL Sol Parti, Antalya milletvekili adaylarını düzenlenen etkinlikle tanıttı. Tanıtımda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu ülkenin özgür, eşit, demokratik, barışçıl bir yaşam kurmasının güvencesi biziz. Gücümüzü sandıklara yansıtacağız" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimleri öncesi Özgürlük İttifakı bileşenlerinin seçime gireceği Yeşil Sol Parti, Antalya adaylarını düzenlenen etkinlikle tanıttı. Kepez ilçesindeki Habibler Mahallesi'nde seçim ofisi önünde düzenlenen etkinliğe adaylarla birlikte HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de katıldı. Partinin Antalya'da aday gösterdiği 17 isim kürsüye çıkarak, katılımcıları selamladı. Selamlamanın ardından konuşan Mithat Sancar, Antalya'dan 2 milletvekilini Meclis´e göndermek istediklerini, bu nedenle daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi. Sancar, "Antalya´ya, şu güzel şehre bakın. Phaselis bile betonlaştırılıyor. Bu düzen savaştan, nefretten, kutuplaştırmadan, ırkçılıktan besleniyor. Bütün bunlara son vermeye, Kürt sorununa demokratik çözüm için geliyoruz. Bu ülkeye kalıcı barışı getirmeye geliyoruz. Çözüm biziz. Bu ülkenin özgür, eşit, demokratik, barışçıl bir yaşam kurmasının güvencesi biziz. Gücümüzü sandıklara yansıtacağız" dedi.

Yeşil Sol Parti'nin 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerdeki adayları şöyle; Hakkı Saruhan Oluç, Canan Çalağan, Muhsin Taşar, Zöhre Tedik, Erbakan Tağ, Hülya Hasbay, Selami Özyaşar, Nigar Durmuş, Fırat Eren, Neriman Bakır, Hasan Doğan, Hülya Aktaş, Eyup Uşma, Kamile Yılmaz, Mahir Doğan, Nefise Oğuz, Serdar Köşkeroğlu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-04-14 16:45:15



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