Berkay Karakurt, Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda finalde

Berkay Karakurt: Sayısız şampiyonlukları bulunan bir ustayla mücadele ettim
Kaan ÜLKER / ANTALYA, (DHA) Milli bilardocu Berkay Karakurt, Avrupa Bilardo Şampiyonası yarı final maçında İsveçli rakibi Torbjörn Blomdahl´ı mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonası 3 bant büyükler yarı final maçında milli bilardocu Berkay Karakurt, İsveçli Torbjörn Blomdahl ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından sonuna üstün bir oyun sergileyen milli sporcu, rakibini 50-23 yenmeyi başardı ve adını finale yazdırdı. Karakurt, yarın İtalyan Marco Zanetti ile altın madalya mücadelesi verecek.
"SAYISIZ ŞAMPİYONLUKLARI BULUNAN BİR USTAYLA MÜCADELE ETTİM"
Müsabaka sonrası Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulunan Berkay Karakurt, "Rahat gözüküyordum ancak rahat değildim çünkü sayısız şampiyonlukları bulunan bir ustayla mücadele ettim. Şanslıydım, iyi pozisyonlar kaldı ve değerlendirdim. İlk kürsüm ve ilk finalim. Yarın da aynı şansı ve aynı desteği bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Müsabakadan detaylar
Berkay Karakurt´un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Antalya Kaan ÜLKER
2023-04-14 21:00:47
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