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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1

DHA

Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1


Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)-
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Tugay Numan Kaanoğlu, İbrahim Bozbey, Samet Çiçek
ANTALYASPOR: Helton Leite-Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural (Dk. 90 Cemali Sertel), Ufuk Akyol (Dk. 90 Erdal Rakip), Fernando Martins, Doğukan Sinik (Dk. 67 Ghacha), Larsson, Alassane Ndao (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Haji Wright.
ALANYASPOR:Runnarson-Pereira (Dk. 77 Zinedine Ferhat), Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec (Dk. 46 Yusuf Özdemir), Fatih Aksoy (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu), Umut Güneş, Doumbia (Dk. 75 Lusamba), Efecan Karacan, Cavaleiro, Ahmed Hassan (Dk. 90 Erencan Yardımcı).
GOLLER: Dk. 27 Doğukan Sinik, Dk. 39 Alassane Ndao, Dk. 85 Bertuğ Yıldırım) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 21 Ahmed Hassan (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Doğukan Sinik, Fernando Martins (Antalyaspor), Cavaleiro, Doumbia (Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Umut Güneş (Alanyaspor)
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
15'inci dakikada Alanyaspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Haji Wright ceza alanına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Runnarson'dan sekti. Seken topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
21'inci dakikada orta alandan topu alarak ilerleyen Cavaleiro, derinlemesine Ahmed Hassan'a bırakırken, bu oyuncunun ceza alanına girer girmez yaptığı vuruş kaleci Helton'un yanından ağlarla buluştu: 0-1
27'nci dakikada Larsson'un penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Doğukan Sinik'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında filelere gitti: 1-1.
39'uncu dakikada Alanyaspor kalecisi Runnarson'un kısa pasında topu önünde bulan Alassane Ndao'nun sağ ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1
50'nci dakikada Fernando Martins'in sol kanattan ceza alanı içerisine ortasına iyi yükselen Emrecan Uzunhan'ın kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.
62'nci dakikada topla ceza sahası yayına doğru ilerleyen Ahmed Hassan'ın vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu bu sefer Doumbia önünde buldu ve içeriye verdi. Bir kez daha topla buluşan Ahmed Hassan kaleye şut çekti. Kaleciyi geçen topu çizgide Veysel Sarı çıkarttı.
64'üncü dakikada sağ kanattan Ndao'nun ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Larsson'un uçarak vurduğu kafayı kaleci kurtardı.
85'inci dakikada Haji Wright'ın sağ kanattan ceza alanı altı pas içerisine verdiği pasta Bertuğ Yıldırım, sağ ayağıyla topu boş kaleye yuvarladı: 3-1.
90+4'üncü dakikada savunmanın hatasında ceza alanı dışında topu önünde bulan Haji Wright'ın vuruşu yan direkten oyun alanına geri döndü. 
Fraport TAV Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 3-1 kazandı.
MAÇTAN NOTLAR
Antalyaspor ile Alanyaspor arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi turuncu-yeşilli ekip 3-2 kazanmıştı. Sezonun ilk yarısında oynanan maç öncesi yaşananlardan dolayı emniyet güçleri olası bir tartışmanın ve kavganın önüne geçmek için Alanya'dan maça gelmek isteyen taraftarları, Aksu'da ANFAŞ'ın bahçesinde bir süre bekletti. Ayrıca teknik direktör Ersun Yanal, 4 Ekim 2021'de Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez ilk kez kırmızı-beyazlı ekibe rakip oldu. Antalyaspor, rakibini 3-1 yenerken sahasındaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.  
DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-04-14 22:37:52

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