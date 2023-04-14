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Antalyaspor - Alanyaspor maçının ardından

DHA

Antalyaspor - Alanyaspor maçının ardından


Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk: 3 puanın tadını çıkaralım
Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Alışkanlıklarımızı toparlamamız gereken bir dönemdeyiz
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Fraport Tav Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi. Maç sonunda Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 1-0 geriye düştüklerini ancak müthiş bir takım ruhuyla beraberliği sağladıklarını ve galibiyeti aldıklarını söylerken, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, takımın kırılganlığının dış sahada kazanamamaktan kaynaklı olduğunu dile getirdi.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Alanyaspor'u Doğukan Sinik, Alassane Ndao ve Bertuğ Yıldırım attığı gollerle 3-1 yendi. Kırmızı-beyazlılar, aldığı galibiyetle ligde sahasında oynadığı son 4 maçta galibiyetle ayrılırken, yenilmezlik serisini ise 5 maça çıkardı. Mücadelenin ardından Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk ile Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.
GROENENDİJK: 1-0 GERİYE DÜŞTÜK AMA MÜTHİŞ BİR TAKIM RUHU İLE BERABERLİĞİ SAĞLADIK
İlk golü yiyerek geriye düştüklerini belirten Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, iyi bir reaksiyon vererek öne geçtiklerini söyledi. Groenendijk, "Rakip çok iyi bir takım, geriden iyi oyun kuruyorlar ve tehlikeli oyuncuları vardı. 1-0 geriye düştük ama müthiş bir takım ruhu ile beraberliği sağladık. İlk yarı itibariyle geri geldik ve soyunma odasına 2-1´lik skorla girdik. İkinci yarı da maça iyi başladık, 3'üncü golü atıp galibiyeti perçinledik. Muhteşem bir takım performansı vardı sahada. Takım ruhu ve kazanma isteğini deplasmanlara da taşıma zamanı geldi. Bu 3 puanın tadını çıkaralım ama deplasmandaki İstanbulspor maçından 3 puan hasretini sonlandıracağız" dedi.
"SEZON SONU TAKIMDAN AYRILACAĞIM"
Alfons Groenendijk sezon sonunda takımdan ayrılacağı ile ilgili gelen soruyu ise, "Evet bu doğru. Burada kontratım bitiyor. Öncelikle ikinci sezonu tamamlamış olacağım. Bu müthiş kulüpte çok mutluyum. Herkes tarafından çok seviliyorum. Ben de burayı çok seviyorum. Bana müthiş bir tecrübe kattı diyebilirim. Ailemden uzak iki sezon zorlayıcı olan kısımdı o yüzden sezon sonu görevimden ayrılacağım. Antalyaspor'dan ayrılacağım ve aileme, ülkeme geri dönmüş olacağım" diye cevapladı.
YANAL: ALIŞKANLIKLARIMIZI TOPARLAMAMIZ GEREKEN BİR DÖNEMDEYİZ
İyi başladıkları ancak sonucu getiremedikleri bir maçı geride bıraktıklarını ifade eden Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Alışkanlıklarımızın karşılığında kaybettiğimiz bir oyun. Geçen hafta 2-0'dan 2-2'ye gelen bir oyun. Bu hafta 1-0 öndeyken, iyi oynarken, oyunun kontrolü bizdeyken yine planımızda olmayan bir oyunun içinde yediğimiz bir gol var ki çalışıp yemememiz gereken gollerden bir tanesi. Bu alışkanlıklarımızı toparlamamız gereken bir dönemdeyiz. Bizim takımın kırılganlığı dış sahada kazanamamaktan kaynaklı. Kırılganlık oldukça ortaya çıktı ve herkes bir anda bıraktı. İkinci yarıya çıkarken soyunma odasındaki motivasyonumuz yüksekti. 10 kişi kaldığımız anlarda da reaksiyon verdik ama zaman bize yetmedi. Rakibi kutluyorum" dedi.
"KIRILMALAR YAŞAYAN BİR TAKIM"
İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarının altını çizen Ersun Yanal, "Bütün futbolcuların oyunculuk vasıfları yüksek ama bunu psikolojik performans olarak sahada üstün bir şekilde tutabilmek adına kırılmalar yaşayan bir takım. Futbol bir süreç yönetimi, bu süreç yönetiminin zor tarafı da psikolojik kırılmaları giderebilmek. Bizde bununla ilgili çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
"GALATASARAY MAÇINDAN PUAN ALMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
4 gün sonra şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile karşılaşacaklarını dile getiren Yanal, "Çabucak dönüp özellikle takımın mental olarak bu maça hazırlanmasını sağlamak ve bunu mental olarak ne kadar önemli şekilde saha içerisinde duruşunun bize getireceği katkıları söylemek zorundayız. Bunu yapabilen takımız. Toparlayıp, o maçta iyi mücadele eden ve puan almak için oynayan bir takım olarak sahaya çıkacağız"  diyerek sözlerini noktaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'ın açıklamaları
-Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-04-14 23:36:53

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