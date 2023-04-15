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SGK'dan 'kayıt dışı yabancı istihdamı' uyarısı

DHA

SGK'dan 'kayıt dışı yabancı istihdamı' uyarısı


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Beyazıt Ablay, kayıt dışı istihdamı engellemek için kentte 96 denetmenle incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Yabancıların çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edilirse SGK olarak para cezası uygulanıyor, işverenin prim teşvikleri blokaja uğruyor. Yabancı çalışanın kayıt altına alınması ve prim sistemine dahil edilmesi kaçınılmaz" dedi.
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da son dönemde yabancı çalışan sayısı, turizm sektörü başta olmak üzere arttı. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde yoğun göç alan Antalya'da, yılda 20 binden fazla yabancı uyruklu çalışan, turizm sektörü öncelikli olmak üzere farklı iş kollarında görev yaptı. SGK İl Müdürlüğü verilerine göre kentte geçen yıl haziran ayında 20 bin 809, aralık ayında 9 bin 721 yabancı çalışan istihdam edildi. Bu yıl ocak ayı verilerine göre kentte 717 bin 615 sigortalıdan 9 bin 256'sı yabancı çalışan olarak kayıtlara geçti. 133 ülkeden yabancı çalışanın istihdam edildiği kentte, turizm sezonunun açılmasıyla, yabancı istihdamında sayının 20 bini aşması bekleniyor. Kentteki yabancı istihdamında ilk sırada Rusya, ikinci sırada Kırgızistan, üçüncü sırada da Ukrayna'dan gelenler yer alıyor. Bu ülkeleri Suriye, Almanya, Endonezya takip ediyor.
GEÇEN YIL SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN 61 YABANCI
Kayıt dışı istihdama yönelik incelemede, geçen yıl 1899 iş yerinin çalışanına sigorta yaptırmadığı belirlendi. Denetimlerde 7 bin 609 sigortasız çalışan kayıt altına alındı. Çalışmalarda sigortasız çalıştırılan 61 yabancı tespit edildi. Sigorta primine esas kazancı eksik bildirilen 653 sigortalı belirlendi. Bu çalışanların sigorta primlerine esas kazançları artırıldı. Ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı halde 170 sahte iş yerinde 3 bin 752 sahte sigortalı belirlendi. Bu kişilerin sigortalılıkları iptal edildi.
'YABANCI ÇALIŞANIN KAYIT ALTINA ALINMASI KAÇINILMAZ'
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, kayıt dışı yabancı çalışana yönelik şikayetlerin son dönemde arttığına değindi. İl Müdürlüğü bünyesinde 96 personelle kayıt dışı istihdamı ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Ablay, şunları söyledi:
"Antalya, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri. Farklı ülkelerden gelen turistleri ağırladığımız gibi çok sayıda yabancı çalışanı da istihdam ediyoruz. Kurumumuz verilerine göre yaz sezonunda 20 bin civarında yabancı çalışan istihdam ediyoruz. 2023 Ocak ayı verilerine göre kentte 9 binden fazla yabancının çalıştığını görüyoruz. Yabancıların çalışması belli bir prosedüre bağlı. Yerli iş gücünün korunması için yasal düzenlemeler var. Yabancıların ülkemizde çalışabilmesi için çalışma izni alınmalı. Bu izin alındıktan sonra ülkemizde yabancı çalıştırılabiliyor. Yaptığımız denetim ve incelemelerde, yabancı çalışanların kayıt dışı kaldığını tespit ediyoruz. Yabancıların çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edilirse SGK olarak para cezası uygulanıyor, işverenin prim teşvikleri blokaja uğruyor. Yabancı kişinin sınır dışı edilmesi gibi durumlarla da karşılaşılabilir. Yabancı çalışanın kayıt altına alınması ve prim sistemine dahil edilmesi kaçınılmaz. İl müdürlüğümüzde 96 denetmen aracılığıyla kayıt dışı olgusunu ortadan kaldırmak ve kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla denetimleri yürütüyoruz. İşverenlerin bu konuya hassasiyet göstermesi çok önemli." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2023-04-15 11:01:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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