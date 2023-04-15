Berkay Karakurt´tan Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda gümüş madalya



Karakurt: Final maçı için şanssızlık ancak iyi tarafından bakıyorumKaan ÜLKER / ANTALYA, (DHA) Milli bilardocu Berkay Karakurt, Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonası 3 bant ferdi kategorisinde milli bilardocu Berkay Karakurt, çeyrek finalde Lütfi Cenet´i 50-44 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde İsveçli rakibi Torbjörn Blomdahl´ı 50-23 ile geçen Karakurt, finale yükseldi ve İtalyan Marco Zanetti´nin rakibi oldu. Seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği final müsabakasında Berkay Karakurt, İtalyan rakibine 50-46 mağlup oldu ve gümüş madalya elde etti.

"FİNAL MAÇI İÇİN ŞANSSIZLIK ANCAK İYİ TARAFINDAN BAKIYORUM"

Karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı´na (DHA) konuşan milli sporcu, "Final maçı için şanssızlık diyebiliriz ama genel anlamda ben iyi tarafından bakıyorum. İkincilik bugün için yeterli en azından. Önümde uzun yıllar var. Mutlaka şampiyon da olacağıma inanıyorum. Önümüzde Vietnam Dünya Kupası var. Bayramdan sonra onun hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müsabakadan detaylar

Berkay Karakurt´un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Kaan ÜLKER

2023-04-15 14:21:10



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