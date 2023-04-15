

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) ANTALYA'da düzenlenen Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali başladı.

Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında düzenlenen turnuvada 60 amatör golfçü mücadele ediyor. 2 gün sürecek turnuva sonunda kategorilerinde birinciliği elde eden 5 amatör golfçü, 15 Kasım 2023'te Tayland'ın Phuket kentinde düzenlenecek Dünya Amatör Golfçüler Finali'nde mücadele edecek.

Şampiyonanın direktörü Bekir Kara, "Bu yıl Türkiye finalinin 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Şampiyonaya Türk pasaportu taşıyan 60 amatör golfçü katılıyor. Turnuvamız 2 gün sürecek. Turnuvada golfçüler 5 kategoride mücadele edecek. Kategorilerinde birinci olan golfçüler dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek" dedi.

Turnuvada iş insanı Kıvanç Oktay, Mehmet Aygün, Fesih Tamince, İhsan Kızılkaya, Recep Turan, Mehmet Ziylan, Kenan Güngör de mücadele ediyor. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bekir Kara ile röp.

- Turnuvadan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-04-15 16:27:52



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