Bakan Çavuşoğlu: Bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Çavuşoğlu: Bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı

DHA

Bakan Çavuşoğlu: Bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AK Parti'nin Antalya'daki aday tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın 'Bahar' vurgulu sloganına atıf yaparak, "Türlü oyunlarla, darbelerle, hain planlarla kara bulutları üzerimize salmak isteyip köşeye geçip bahar naraları atanlara buradan seslenmek istiyorum. Ülkemize bahar çoktan geldi. Artık yaz zamanı. Ektiğimizi biçme vakti, şimdi hasat zamanı" dedi.
Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nca, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 28'nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri adaylarının tanıtımı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mevcut milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Aydın, İl Başkanı Ali Çetin, MKYK üyesi Menderes Türel ve partililer katıldı. AK Parti'nin 28'inci Dönem Antalya milletvekili adayları sırasıyla Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kuddusi Müftüoğlu, İzzettin Sultanyar, Tülay Beşkonak Özçay, Yusuf Mayıslar, Betül Demirok, Rüştü Peker, Ferah Nur Ünal, Özcan Yıldırım, Mehmet Uysal, Yahya Turgut ve İbrahim Bayuk'tan oluşuyor.
'KOLLARI SIVADIĞIMIZDA 33 YAŞINDAYDIM'
Tanıtım toplantısında bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Nuri Ersoy ile İl Başkanı Ali Çetin konuşma yaptı. 3 Kasım 2002'de ilk seçim zaferini aldıkları günkü heyecanının daha fazlasını yaşadığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğup büyüdüğüm Antalya'mıza hizmet için kolları sıvadığımızda henüz 33 yaşındaydık. 14 Ağustos 2001 yılında partimizin kurucu üyesi olduğum günden itibaren, Antalya'mız, ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalıştık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yolculuğun başında ortaya koyduğumuz vizyon ve inanç işte bugünün Türkiye'sini meydana getirdi. İlk gün 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Öyle de oldu. 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelmiş olduğumuz noktayı kimse hayal bile edemezdi" dedi.
'TÜRKİYE YÜZYILI, TÜM İNSANLIĞIN ORTAK VİZYONU'
İstisnasız, Türkiye'nin 81 iline yatırımlarla, hayal bile edilemeyenlerin yapıldığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye daha büyük atılımların yapılacağı, daha büyük hizmetlerin hayata geçeceği bir döneme giriyor. Ve şimdi diyoruz ki, 'Başlasın Türkiye Yüzyılı.' Türkiye Yüzyılı vizyonumuz sadece bizim değil, Türk dünyasından Balkanlara, Kafkaslardan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızın dokunduğu tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur" diye konuştu.
ULUSLARARASI HUKUK VE DİPLOMASİ ÜNİVERSİTESİ
Antalya Diplomasi Forumu'nda, dünyanın Antalya'yı konuştuğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Hariciye Teşkilatımızın 500'üncü yıl dönümünde, Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversite'mizin temellerini atıyoruz. Vizyoner diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda, yüzyılların birikimini geleceğe taşıyacağız. Ekonomi ve ticaret diplomasimizle girişimcimizin önünü açıyor, 2 bin 500 yıldır sönmeyen Yanartaş'tan aldığımız ilhamla, Türkiye'yi küresel enerji haritasının merkezine dönüştürüyoruz. İş dünyamızın önünü açarak, 2022'de 254,2 milyar dolar ihracatla tarihimizin rekoru kırdık. Bölgemizde enerji istikrarının dayanağı biziz. Etkin ekonomi ve enerji diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda refahımızı katlayacak, ülkemizin gücüne güç katacağız."
TERÖRLE MÜCADELE
Ege'de, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Libya'da oldubittilere izin vermediklerini ve vermeyeceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ'den DEAŞ'a, PKK-YPG'den Eş Şebab'a sahada terörizmle mücadele eden, Suriye'de terör koridorunu engelleyen biziz. Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden temizleyip, geri dönüşleri sağlayan da biziz. Milli diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda, güvenliğimizi sahada olduğu gibi masada da savunmaya devam edeceğiz. Antalya'mızın bereketli ve cömert topraklarından aldığımız ilhamla, hayırseverlikle, gönlü genişlikle mazlumun, mağdurun yanında duruyoruz. İnsani ve vicdani diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle daha adil bir dünya inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'KENDİNİZLE GURUR DUYUN'
21 yıllık iktidar dönemindeki hizmetleri özetleyen Bakan Çavuşoğlu, "İki şeyden bahsetmemizi istemiyorlar. Birincisi, ülkemize kazandırdığımız eserlerden, ikincisi de bizim üzerimize oynanan hain oyunlardan ve kurulan pusulardan. Halkımızın en az yüzde 70'inin memnun olduğu hizmetlerimizden bahsetmemizi istemiyorlar. Her hizmetin altına bir iftira, her icraatın önüne, arkasına bir yalan sığdırıp vatandaşlarımızın zihinlerine ket vurmaya çalışıyorlar. Kendinizle gurur duyun kardeşlerim. Bu yüzyıla damga vuran hizmetlerin hayata geçmesinde sizlerin emeklerini kimse tartışamaz. Sandığı, namusu bilen sizlersiniz. Tüm zorluklara göğüs gererek Cumhurbaşkanımızın yoluna yoldaş olan sizlersiniz. Kendinizle, teşkilatlarımızla, Cumhurbaşkanımızla, Cumhur İttifakı ile gurur duyun" dedi.
BAHAR ÇOKTAN GELDİ, ARTIK YAZ ZAMANI
Konuşmasında Millet İttifakı'nı da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Türlü oyunlarla, darbelerle, hain planlarla kara bulutları üzerimize salmak isteyip köşeye geçip bahar naraları atanlara buradan seslenmek istiyorum. Ülkemize bahar çoktan geldi. Artık yaz zamanı. Ektiğimizi biçme vakti, şimdi hasat zamanı. Yapmak değil yıkmak, üretmek değil tüketmek gayesinde olanların bizi anlamasını elbette beklemiyoruz. Milletimizin değerlerinden nasiplenemeyen bu yapıyı siz çok iyi tanıyorsunuz. 7'li 8'li kimlerle olurlarsa olsunlar, sırtlarını kimlere dayarlarsa dayasınlar, bizi yıkamayacaklar, çünkü biz biriz ve beraberiz. Gençlerimize sesleniyorum, sizin gücünüzü, enerjinizi manipüle etmeye çalışanlara asla göz açtırmayın. Bunların yalanlarına sakın kanmayın. Sizi milletinizle, devletinizle karşı karşıya getirme planlarına alet olmayın. Günlük vaatlerle sizin ufkunuzu daraltanlara, sizi umutsuzluğa mahkum etmeye çalışanlara fırsat vermeyin."
BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ 29 GÜN
Seçimlere birbirinden önemli 29 gün kaldığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Cumhurbaşkanımızı görüyorsunuz, bir gün Samsun'da bir gün Malatya'da. Bir gün Kahramanmaraş'ta bir gün Bursa'da. Bizler de bu kutlu davada onun bir yol arkadaşı olarak var gücümüzle çalışacağız. Türk turizminin başkenti Antalya'ya AK Parti kadroları 21 senedir hizmet ediyor. Nereden nereye gelindiğini sizler biliyorsunuz. Tüm bu atılan adımlar gerçekleştirilen projeler neticesinde bu yıl inşallah şehrimizde 16 milyon turist ağırlayarak yeni bir rekora imza atacağız. Bu işi beraber başaracağız" dedi.
YENİ HALK PLAJLARI
Yatırımlardan bahseden Bakan Ersoy, 2019 yılından itibaren 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet veren ücretsiz halk plajı projelerini de ardı ardına hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Yenileri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya Konyaaltı'nda 1, Kemer bölgesinde 2, Bodrum bölgesindeki Torba ve Türkbükü'nde birer olmak üzere 5 ücretsiz halk plajımızın daha inşaatları tamamlanmak üzeredir. Bu plajlarımızın toplam şezlong kapasiteleri 3 bin 200'dür. Bunların dışında 4 ayrı ilimizde 4 tesisin de proje çalışmalarına devam ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-04-15 17:41:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu: (1)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da milletvekili ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ...
Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Dünya Amatör Golfçüler Şampiyonası Türkiye finali ...
Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali başladı
YEREL HABERLER Dünya Amatör Golfçüler Türkiye Şampiyonası Finali ...
Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde de Avrupa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde de Avrupa ...
Berkay Karakurt, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda ikinci oldu
YEREL HABERLER Berkay Karakurt, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo ...
Antalya'da aranan 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 1 şüpheli tutuklandı
Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Berkay Karakurt´tan Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda gümüş madalya
YEREL HABERLER Berkay Karakurt´tan Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda ...
Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası Antalya'da başladı
Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Plastik cerrahlar depremzedelerin tedavisine katkısını sürdürüyor
YEREL HABERLER Plastik cerrahlar depremzedelerin tedavisine ...
Doğal Yaşam Parkı'nın yeni maskotları "Sevimli", "Şımarık" ve "Kestane"
YEREL HABERLER Doğal Yaşam Parkı'nın yeni maskotları "Sevimli", ...
SGK'dan 'kayıt dışı yabancı istihdamı' uyarısı
YEREL HABERLER SGK'dan 'kayıt dışı yabancı istihdamı' uyarısı
İhracatın kralı domates ve biber oldu
YEREL HABERLER İhracatın kralı domates ve biber oldu
Antalyaspor - Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - Alanyaspor maçının ardından
Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından
Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1
YEREL HABERLER Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1
Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Berkay Karakurt, Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda finalde
YEREL HABERLER Berkay Karakurt, Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda ...
Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası
YEREL HABERLER Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.