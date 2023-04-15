Bakan Çavuşoğlu: Bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AK Parti'nin Antalya'daki aday tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın 'Bahar' vurgulu sloganına atıf yaparak, "Türlü oyunlarla, darbelerle, hain planlarla kara bulutları üzerimize salmak isteyip köşeye geçip bahar naraları atanlara buradan seslenmek istiyorum. Ülkemize bahar çoktan geldi. Artık yaz zamanı. Ektiğimizi biçme vakti, şimdi hasat zamanı" dedi.

Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nca, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 28'nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri adaylarının tanıtımı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mevcut milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Aydın, İl Başkanı Ali Çetin, MKYK üyesi Menderes Türel ve partililer katıldı. AK Parti'nin 28'inci Dönem Antalya milletvekili adayları sırasıyla Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, Kuddusi Müftüoğlu, İzzettin Sultanyar, Tülay Beşkonak Özçay, Yusuf Mayıslar, Betül Demirok, Rüştü Peker, Ferah Nur Ünal, Özcan Yıldırım, Mehmet Uysal, Yahya Turgut ve İbrahim Bayuk'tan oluşuyor.

'KOLLARI SIVADIĞIMIZDA 33 YAŞINDAYDIM'

Tanıtım toplantısında bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Nuri Ersoy ile İl Başkanı Ali Çetin konuşma yaptı. 3 Kasım 2002'de ilk seçim zaferini aldıkları günkü heyecanının daha fazlasını yaşadığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğup büyüdüğüm Antalya'mıza hizmet için kolları sıvadığımızda henüz 33 yaşındaydık. 14 Ağustos 2001 yılında partimizin kurucu üyesi olduğum günden itibaren, Antalya'mız, ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalıştık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yolculuğun başında ortaya koyduğumuz vizyon ve inanç işte bugünün Türkiye'sini meydana getirdi. İlk gün 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demiştik. Öyle de oldu. 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelmiş olduğumuz noktayı kimse hayal bile edemezdi" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI, TÜM İNSANLIĞIN ORTAK VİZYONU'

İstisnasız, Türkiye'nin 81 iline yatırımlarla, hayal bile edilemeyenlerin yapıldığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye daha büyük atılımların yapılacağı, daha büyük hizmetlerin hayata geçeceği bir döneme giriyor. Ve şimdi diyoruz ki, 'Başlasın Türkiye Yüzyılı.' Türkiye Yüzyılı vizyonumuz sadece bizim değil, Türk dünyasından Balkanlara, Kafkaslardan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızın dokunduğu tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur" diye konuştu.

ULUSLARARASI HUKUK VE DİPLOMASİ ÜNİVERSİTESİ

Antalya Diplomasi Forumu'nda, dünyanın Antalya'yı konuştuğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hariciye Teşkilatımızın 500'üncü yıl dönümünde, Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversite'mizin temellerini atıyoruz. Vizyoner diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda, yüzyılların birikimini geleceğe taşıyacağız. Ekonomi ve ticaret diplomasimizle girişimcimizin önünü açıyor, 2 bin 500 yıldır sönmeyen Yanartaş'tan aldığımız ilhamla, Türkiye'yi küresel enerji haritasının merkezine dönüştürüyoruz. İş dünyamızın önünü açarak, 2022'de 254,2 milyar dolar ihracatla tarihimizin rekoru kırdık. Bölgemizde enerji istikrarının dayanağı biziz. Etkin ekonomi ve enerji diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda refahımızı katlayacak, ülkemizin gücüne güç katacağız."

TERÖRLE MÜCADELE

Ege'de, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Libya'da oldubittilere izin vermediklerini ve vermeyeceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ'den DEAŞ'a, PKK-YPG'den Eş Şebab'a sahada terörizmle mücadele eden, Suriye'de terör koridorunu engelleyen biziz. Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden temizleyip, geri dönüşleri sağlayan da biziz. Milli diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda, güvenliğimizi sahada olduğu gibi masada da savunmaya devam edeceğiz. Antalya'mızın bereketli ve cömert topraklarından aldığımız ilhamla, hayırseverlikle, gönlü genişlikle mazlumun, mağdurun yanında duruyoruz. İnsani ve vicdani diplomasimizle, Türkiye Yüzyılı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle daha adil bir dünya inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KENDİNİZLE GURUR DUYUN'

21 yıllık iktidar dönemindeki hizmetleri özetleyen Bakan Çavuşoğlu, "İki şeyden bahsetmemizi istemiyorlar. Birincisi, ülkemize kazandırdığımız eserlerden, ikincisi de bizim üzerimize oynanan hain oyunlardan ve kurulan pusulardan. Halkımızın en az yüzde 70'inin memnun olduğu hizmetlerimizden bahsetmemizi istemiyorlar. Her hizmetin altına bir iftira, her icraatın önüne, arkasına bir yalan sığdırıp vatandaşlarımızın zihinlerine ket vurmaya çalışıyorlar. Kendinizle gurur duyun kardeşlerim. Bu yüzyıla damga vuran hizmetlerin hayata geçmesinde sizlerin emeklerini kimse tartışamaz. Sandığı, namusu bilen sizlersiniz. Tüm zorluklara göğüs gererek Cumhurbaşkanımızın yoluna yoldaş olan sizlersiniz. Kendinizle, teşkilatlarımızla, Cumhurbaşkanımızla, Cumhur İttifakı ile gurur duyun" dedi.

BAHAR ÇOKTAN GELDİ, ARTIK YAZ ZAMANI

Konuşmasında Millet İttifakı'nı da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türlü oyunlarla, darbelerle, hain planlarla kara bulutları üzerimize salmak isteyip köşeye geçip bahar naraları atanlara buradan seslenmek istiyorum. Ülkemize bahar çoktan geldi. Artık yaz zamanı. Ektiğimizi biçme vakti, şimdi hasat zamanı. Yapmak değil yıkmak, üretmek değil tüketmek gayesinde olanların bizi anlamasını elbette beklemiyoruz. Milletimizin değerlerinden nasiplenemeyen bu yapıyı siz çok iyi tanıyorsunuz. 7'li 8'li kimlerle olurlarsa olsunlar, sırtlarını kimlere dayarlarsa dayasınlar, bizi yıkamayacaklar, çünkü biz biriz ve beraberiz. Gençlerimize sesleniyorum, sizin gücünüzü, enerjinizi manipüle etmeye çalışanlara asla göz açtırmayın. Bunların yalanlarına sakın kanmayın. Sizi milletinizle, devletinizle karşı karşıya getirme planlarına alet olmayın. Günlük vaatlerle sizin ufkunuzu daraltanlara, sizi umutsuzluğa mahkum etmeye çalışanlara fırsat vermeyin."

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ 29 GÜN

Seçimlere birbirinden önemli 29 gün kaldığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Cumhurbaşkanımızı görüyorsunuz, bir gün Samsun'da bir gün Malatya'da. Bir gün Kahramanmaraş'ta bir gün Bursa'da. Bizler de bu kutlu davada onun bir yol arkadaşı olarak var gücümüzle çalışacağız. Türk turizminin başkenti Antalya'ya AK Parti kadroları 21 senedir hizmet ediyor. Nereden nereye gelindiğini sizler biliyorsunuz. Tüm bu atılan adımlar gerçekleştirilen projeler neticesinde bu yıl inşallah şehrimizde 16 milyon turist ağırlayarak yeni bir rekora imza atacağız. Bu işi beraber başaracağız" dedi.

YENİ HALK PLAJLARI

Yatırımlardan bahseden Bakan Ersoy, 2019 yılından itibaren 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet veren ücretsiz halk plajı projelerini de ardı ardına hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yenileri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya Konyaaltı'nda 1, Kemer bölgesinde 2, Bodrum bölgesindeki Torba ve Türkbükü'nde birer olmak üzere 5 ücretsiz halk plajımızın daha inşaatları tamamlanmak üzeredir. Bu plajlarımızın toplam şezlong kapasiteleri 3 bin 200'dür. Bunların dışında 4 ayrı ilimizde 4 tesisin de proje çalışmalarına devam ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-04-15 17:41:44



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