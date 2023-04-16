89 yıldır kadın milletvekili çıkmayan Burdur'da 9 kadın aday



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-TÜRKİYE'de hiç kadın milletvekili çıkaramayan 20 ilden biri olan Burdur'da 9 kadın aday, genel seçimlerde yarışacak.

Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı, 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa ile verildi. O tarihten bu yana yüzlerce kadın milletvekili seçilerek TBMM'de görev aldı. Ancak 20 ilde 89 yıldır hiç kadın milletvekili seçilemedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkarmayan 20 il; Kırklareli, Karabük, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Burdur oldu.

SİYASİ PARTİLERE 'KADIN ADAY' ÇAĞRISI

Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin (KA.DER) adayların belli olmasından önce yayımladığı raporda; 1934'ten bu yana yapılan seçimlerde milletvekili seçilerek TBMM'de görev yapan kadınların oranının ortalama yüzde 5,25 olduğu belirtildi. Dernek aynı zamanda milletvekili listeleri belirlenmeden önce sosyal medya hesaplarından siyasi partilere çağrı yaparak, kadın adayların kazanabilecek sıralara yerleştirilmesini talep etti. Paylaşımda, "9 Nisan'da aday listelerini kesinleştirecek olan siyasi partilere sesleniyoruz; Türkiye'nin hiç kadın milletvekili çıkarmamış 20 ilinden, kadın milletvekili çıkararak bu eşitsizliği gidermenizi bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ, KADIN ADAY GÖSTERMEDİ

14 Mayıs'ta düzenlenecek milletvekili seçimlerinde TBMM'ye 3 vekil gönderecek Burdur'da da partilerin adayları belli oldu. 89 yıldır kadın milletvekili çıkaramayan kentte, bu seçimde farklı partilerden 9 kadın aday gösterildi. Adalet Birlik Partisi'nin 3 adayı kadın olurken, Yeşil Sol Parti ilk sırayı kadın adaya verdi. 2018'de 2 milletvekili çıkaran AK Parti ise kadın aday göstermedi. 1 milletvekili çıkarabilen CHP, Hülya Gümüş'ü 2'nci sıradan, Büyük Birlik Partisi Havva Ercan'ı 3'üncü sıradan, Yeşil Sol Parti Reyhan Yiğit'i 1'inci, Semra Baysal'ı 3'üncü sıradan, MHP Esma Özdaşlı'yı 3'üncü sıradan, Vatan Partisi ise Nil Sevil Uçar'ı 3'üncü sıradan aday gösterdi. Adalet Birlik Partisi'nin adayları ise Kader Ünal, Zeynur Kulak ve Nazlı Yavuz oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-04-16 11:08:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.