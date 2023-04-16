

Gülşen Değener: Maç ortadaydı, kısmet olmadı

"Hala istediğimiz yerde değiliz"

Güzin Müjde Karakaşlı: Savaşmayı hiç bırakmadık

"Bir çok kız çocuğunun da bilardoya başlayıp, çok başarılı olacağından eminim"Kaan ÜLKER / ANTALYA, (DHA) Gülşen Değener ve Güzin Müjde Karakaşlı ikilisinden oluşan Kadın Bilardo Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonası 3 bant finalinde Hollanda´ya mağlup olan Milliler, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Gülşen Değener ve Güzin Müjde Karakaşlı ikilisi, yarı finalde Danimarka´yı devirerek adını finale yazdırdı. Gülşen Değener, yarı finalde Danimarkalı rakibi Charlotte Sorensen´i 30-28, Güzin Müjde Karakaşlı ise Nana Petersen´i 28-21 mağlup etti ve finalde Therese Klompenhouwer ve Monique Van Exter ikilisinden oluşan Hollanda Milli Takımı´nın rakibi oldu. Gülşen Değener, Hollandalı rakibi Therese Klompenhouwer´e 30-17 mağlup olurken; Güzin Müjde Karakaşlı ise Monique Van Exter´i 30-26 yendi. Beraberlik sonucu Milliler, `Scotch Doubles`larda Hollanda´ya 12-8 yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

DEĞENER: MAÇ ORTADAYDI, KISMET OLMADI

Karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulunan milli bilardocu Gülşen Değener, "Bu ilk kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonasıydı. Gönül isterdi ki şampiyonluk ülkemize gelsin. Maç çok ortadaydı, heyecan doruktaydı. Kısmet olmadı diyelim" diye konuştu.

"HALA İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Türkiye´deki kadınlar bilardosu hakkında da konuşan Değener, "Kadınlar bilardosunun öncülüğünü etmiş birisi olarak şu an geldiği yer hala istediğimiz bir yer değil aslında. Biraz daha değer verilirse, biraz daha gençler daha çok desteklenirse, eminim çok daha güzel yerlere gelecek. Bunun pazarlama tarafı daha iyi yapılmalı düşünüyorum" dedi.

KARAKAŞLI: SAVAŞMAYA HİÇ BIRAKMADIK

Milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı ise açıklamasında, "Bu tecrübe daha önce bizim deneyimlediğimiz bir tecrübe değil. Açıkçası iyi bir karakter ortaya komaya çalıştık. Bu maça kadar savaşmayı hiç bırakmadık. Türk bilardosunun karakteristiği budur. Daha iyi geçmesini umardık. Altın madalya istemiştik ama bundan sonrakiler için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR ÇOK KIZ ÇOCUĞUNUN DA BİLARDOYA BAŞLAYIP, ÇOK BAŞARILI OLACAĞINDAN EMİNİM"

Karakaşlı, ilham olabilmek adına daha çok duyulmak istediklerini belirterek, "Bizler ülkemize daha önce Avrupa´da ve dünyada çok sayıda madalya getirmiş iki sporcu olarak; örnek olabilmek için ilham olabilmek için daha çok duyulmak isteriz. Ben çok yetenekli bir çok kız çocuğunun da bilardoya başlayıp, çok başarılı olacağından eminim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Önceki turlardaki karşılaşmalarından detaylar

Final maçından görüntüler

AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Antalya Kaan ÜLKER

2023-04-16 16:04:11



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