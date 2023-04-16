Bilardo Milli Takımı´ndan Avrupa Şampiyonası´nda bronz madalya



Semih Saygıner: Elimizden geleni yaptık

"Zor bir turnuvaydı, yoğun maçlar yaptık"

Tayfun Taşdemir: Tek bir pozisyon oyunun kaderini belirledi

"Bir Avrupa şampiyonluğu ile hayatımdaki en büyük başarıyı elde edecektik"Kaan ÜLKER / ANTALYA, (DHA) Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir ikilisinden oluşan Bilardo Milli Takımı, yarı finalde İsveç´e mağlup olarak Avrupa Bilardo Şampiyonası´nı bronz madalya ile tamamladı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonası 3 bant yarı finalinde Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir ikilisinden oluşan Bilardo Milli Takımı, Torbjörn Blomdahl ve Michael Nilsson ikilisinden oluşan İsveç Milli Takımı ile karşılaştı. Milli bilardocu Semih Saygıner, Torbjörn Blomdahl´a 40-29 mağlup olurken; Tayfun Taşdemir ise Michael Nilsson´u 40-25 yenmeyi başardı. Beraberlik sonucu `Scotch Doubles´larda Milliler, İsveç´e 15-13 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

SAYGINER: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı´na (DHA) konuşan milli bilardocu Semih Saygıner, "Kazanmak isterdik ancak olmadı. Beraberlik sonucu `Scotch Doubles´lara gitti maç. Aslında ilerde götürdük ancak bir pozisyonda oyun değişti ve 7 sayı alıp bitirdiler oyunu. Yapabilecek bir şey yok. Bilardo böyle. Sporda kaybetmek ile kazanmak yan yana duruyor, arkadaşlar onlar. Yapacak bir şey yok. Keşke altın kazansaydık ama işte bronz madalya da kötü değil. Elimizden geleni yaptık. Tayfun biraz daha çok sorumluluğu üstüne alıyor gibi, `Sayıyı vuramadım´ diyor ama benim de vuramadığım var öncesinde. Bu bir takım oyunu. Kimsenin yüzünden maç kaybedilmiyor. Olaylar öyle gelişiyor. Kaybetmek de var kazanmak da var. Kendi ülkemizde Avrupa şampiyonu olmak isterdik, üçüncü olduk, yine de mutluyuz. Kötü oynamadık" diye konuştu.

"ZOR BİR TURNUVAYDI, YOĞUN MAÇLAR YAPTIK"

Genel anlamda zor bir turnuva olduğunu vurgulayan milli bilardocu, "Çok yoğun maçlar yaptık. Bugün 2, dün 3 maç yaptım. Yani yoğun bir program var. Zor ama tabi sporcunun da bunun üstesinden gelmesi gerekiyor. Biz de olabildiği kadar üstesinden geldik. İyi oynadık ama oyun böyle. Bilardo bu" dedi.

TAŞDEMİR: TEK BİR POZİSYON OYUNUN KADERİNİ BELİRLEDİ

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir ise açıklamasında, "Çok zor bir maçtı. Tek bir pozisyon oyunun kaderini belirledi. 13-8 iken bir defans attım ve rakip de çözdü ve 7 sayı attı. Bazen bir istekanın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Bu maç onunu göstergesiydi. Sağlık olsun, bir dahaki turnuvalarda inşallah" ifadelerini kullandı.

"BİR AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İLE HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK BAŞARIYI ELDE EDECEKTİK"

Bu yıl hem ferdi, hem milli takımda dünya şampiyonluğu yaşayan Tayfun Taşdemir, ferdi Avrupa şampiyonluğunu kaçırmasıyla ilgili gelen soruya ise, "Turnuvaya gelirken aslında bir alerji durumu vardı. Bedenen problemler yaşadım. Çok oyunumu sergileyemedim. Şanssızlık diyelim. Son iki gün oldu, daha önce müdahale de edemedim. Kendi oyunumu masaya çok yansıtamadım. Yoksa bir Avrupa şampiyonluğu ile hayatımdaki en büyük başarıyı elde edecektik; 4 turnuva kazanarak. Olmadı, sağlık olsun. Bu da iyidir her zaman. İleriye bakacağız" cevabını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Antalya Kaan ÜLKER

2023-04-16 16:50:31



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