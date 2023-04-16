Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda Türk takımlarının finalinde kazanan Sinop Spor Kulübü



Doğukan Çorbacı: Bu dereceyi elde etmek zordu

Seymen Özbaş: Ülkemize altın madalya kazandırdık, çok mutluyuz

Kaan ÜLKER / ANTALYA, (DHA) Sinop Spor Kulübü, Avrupa Bilardo Şampiyonası 3 bant kulüpler küçük masa finalinde Göztepe´yi mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonası´nda 3 bant kulüpler küçük masa finalinde iki Türk takımı mücadele etti. Seğmen Özbaş ve Doğukan Çorbacı ikilisinden oluşan Sinop Spor Kulübü, yarı finalde Ankara Hemşin Spor´u geçerek adını finale yazdırdı. Tarık Yavuz ve Emin Gayret ikilisinde oluşan Göztepe ise yarı finalde BK Grondal takımını mağlup etti. İki Türk takımının finalinde Seymen Özbaş, Tarık Yavuz´u 30-27; Doğukan Çorbacı ise Emin Gayret´i 30-26 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Sinop Spor Kulübü, Göztepe´yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Mücadeleler sonrası iki sporcu büyük sevinç yaşadı.

ÇORBACI: BU DERECEYİ ELDE ETMEK ZORDU

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Doğukan Çorbacı, "Genç olarak Avrupa Şampiyonası´nda büyükler kategorisinde bu dereceyi elde etmek zordu. Biz inandık ve turnuvanın başından beri elimizden gelenin fazlasını yaptık takım arkadaşımla beraber. Çok mutluyuz, duygularımızı anlatamıyoruz şu anda. Hepinize çok teşekkür ederiz" dedi.

ÖZBAŞ: ÜLKEMİZE ALTIN MADALYA KAZANDIRDIK, ÇOK MUTLUYUZ

Seymen Özbaş ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok güzel bir takım olduk. Büyükler turnuvasında iki gencin şampiyon olması önemli bir şey. Yakıştığını da düşünüyorum bize. Ülkemize altın madalya kazandırdık, çok mutluyuz. Duygularımı anlatamıyorum, destekleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Kaan ÜLKER

2023-04-16 18:53:13



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