Türkiye, Avrupa Bilardo Şampiyonası´nı lider tamamladı



Ersan Ercan: Bu dev şampiyonayı birinci bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz

"Türk bilardosu çok büyük aşama kaydetti ve çok güzel bir yoldayız"

"Dünya Şampiyonasında birinci olma ihtimali olan 6-7 sporcumuz var"

Kaan ÜLKER / ANTALYA, (DHA) Avrupa Bilardo Şampiyonası sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, "Bu dev şampiyonayı birinci bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum bu büyük başarılarından dolayı" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası sona erdi. Farklı branşlarda toplamda 12 madalya kazanan Türkiye, turnuvayı lider olarak tamamladı. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, turnuvayla ilgili Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. 9 günlük turnuvada sportif anlamda oldukça güzel bir turnuva geçirdiklerini vurgulayan başkan Ercan, "Toplamda 12 madalyamız var. Bunların 4´ü altın, 3´ü gümüş ve 5´i bronz. Klasmanda birinci sıradayız. Bu dev şampiyonayı birinci bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum bu büyük başarılarından dolayı. Tabii ki birkaç branşta son anda altın madalyayı kaybettik. Bu bizlere buruk bir üzüntü yaratıyor ama 12 madalyada gerçekten çok büyük. Avrupa´nın birincisiyiz. Geçtiğimiz Dünya Şampiyonalarında da son şampiyon biziz. Son milli takımlar dünya şampiyonu da biziz. Gençler dünya şampiyonu da biziz. Bu başarımızı burada da devam ettirdik. Çok mutluyuz. Aynı zamanda Antalya´da düzenlediğimiz bu organizasyona katılan ülkelerin ve sporcuların bizlere memnuniyetlerini dile getirmeleri ve böylesine dev organizasyonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Türk bilardosu çok büyük aşama kaydetti ve çok güzel bir yoldayız. Önümüzdeki seneler de bunun üzerine kat kat koyarak bilardoyu çok daha yukarılara taşırız" diye konuştu.

"DÜNYA ŞAMPİYONASINDA BİRİNCİ OLMA İHTİMALİ OLAN 6-7 SPORCUMUZ VAR"

Vietnam´da düzenlenecek olan Dünya Bilardo Şampiyonası´na da değinen Ersan Ercan, "Sene içinde 7 dünya kupası var. Önümüzdeki ay Vietnam´da oynanacak, ondan sonra da Portekiz var. Dünya Kupasına gittiğimizde zaten bizim milli sporcularımızın her zaman birinci olma ihtimali çok yüksek. Şu an birinci olma ihtimali olan 6-7 sporcumuz var. Umarım oradan da madalya ile döneriz. Son dünya şampiyonu da biziz zaten. Bu başarımızı Vietnam´da da tekrarlamak istiyoruz. O kadar güçlü oyuncularımız var ki hangi oyuncumuz gitse gerçekten birinci olma ihtimali çok yüksek. Vietnam bize uğurlu gelen bir yer. Umarım orada bir dünya şampiyonluğunu alırız inşallah" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan detay görüntüler

Salondan görüntüler

Başkandan detaylar

Ersan Ercan´ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya Kaan ÜLKER

2023-04-16 20:14:09



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