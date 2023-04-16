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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye´deki Ahıska Türklerimizin hepsine vatandaşlık vereceğiz

DHA

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye´deki Ahıska Türklerimizin hepsine vatandaşlık vereceğiz


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye´de 70 bin Ahıska Türkü´ne vatandaşlık verdiklerini belirterek, "Türkiye´de olan Ahıska Türklerimizin hepsine de vatandaşlık vereceğiz. Analarının ak sütü gibi helaldir" dedi.
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programı, Antalya Muratpaşa Kent Meydanı´nda gerçekleşti. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Akdeniz Temsilcisi İsmail Mamet ve çok sayıda Ahıska Türkü katıldı.
`HER ŞARTTA AHISKA TÜRKLERİNİN YANINDAYIZ´
İftar programında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın selamını Ahıska Türklerine iletti. Dünyanın her yerinde soydaşlarla bir arada olduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Gittiğimiz her yerde Ahıska Türkleriyle bir arada oluyoruz ve Ahıska Türklerinin gittiği her yerde giderek güçlendiğini görmekteyiz. Depremden sonra özellikle tüm dünyadaki Ahıska Türkleri, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Kırım Tatarları, Kazaklar, Türkmenler, Özbekler, Balkandaki soydaşlarımız seferber oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu yardımlarınızın ne kadar hayra geçtiğini sahada bizzat kendim de gördüm. Allah razı olsun. Elbette biz de her koşulda her şartta Ahıska Türkleri´nin yanındayız. Dünyanın neresine gidersem gideyim Ahıska Türkleri bizi yalnız bırakmıyor. Her zaman beraberiz" dedi.
70 BİN AHISKA TÜRKÜ VATANDAŞLIK ALDI
Siyaset hayatına girdiğinden beri Ahıska Türklerinin şahsi meselesi olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Aynı zamanda benden daha fazla Recep Tayyip Erdoğan´ın şahsi meselesi, davası olmuştur. Her zaman Ahıskalı kardeşlerimizin acısını içimizde hissettiğimiz gibi onların yanında oluyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki 600 bin Ahıskalı kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Salgın sırasında da tüm dünyadaki Ahıska Türklerine her türlü yardımı gönderdik. Ukrayna Savaşı´nda da getirdik. İkinci savaşta da yaklaşık 6 bin Ahıska Türkü´nü ülkemize getirdik. Kırım Tatarları´nı da geride bırakmadık. Amerika´da bugüne kadar vatandaşlık alan Ahıska Türklerine vatandaşlık vermeye başladık. Binden fazla Ahıska Türkü vatandaşlığını aldı. Türkiye´de 70 bin Ahıska Türkü´ne vatandaşlık verdik. Türkiye´de olan Ahıska Türklerimizin hepsine de vatandaşlık vereceğiz. Analarının ak sütü gibi helaldir" diye konuştu.
`TÜRKİYE´NİN İKİNCİ YÜZYILI 'TÜRKİYE YÜZYILI' OLACAK´
Türkiye´nin her zaman Ahıska Türklerinin yanında olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Sizler her zaman size destek olan Recep Tayyip Erdoğan´ın yanında oldunuz. Önümüzdeki seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan´ı hep birlikte destekleyeceğiz. Çünkü Türkiye´nin ikinci yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Tüm Türk kardeşlerimizle beraber Türk dünyasının yüzyılı, Türk dünyasının asrı olacaktır" dedi.
`VEFA BORCUMUZU YERİNE GETİRİP OYUMUZU DOĞRU KULLANALIM´
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 6 Şubat´ta Kahramanmaraş´ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem nedeniyle Ahıska Türklerinin maddi ve manevi destekte bulunduğunu anlattı. Kassanov, "Allah kimseye böyle felaket göstermesin. İnşallah devletimiz 1 sene içerisinde orada yıkılan 11 şehri tekrar inşa edecek. Gençlerimize de büyük rol düşüyor. Orada çalışmamız lazım. Seçim döneminde büyük çalışmalar yapıyoruz. Vefa borcumuzu yerine getirip seçimlerde oyumuzu doğru kullanmalıyız. Bugün doğu bölgesinin batı bölgesinden hiçbir farkı yok. Türkiye uluslararası platformlarda bugün liderler içerisine girdi. Bunun en büyük önderi Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve Türk milletidir. Oyumuzu doğru kullanarak, Türkiye´nin hızla gelişmesine bizim de katkımızın olması lazım. Oyumuz ilk sayın cumhurbaşkanımıza, ikinci cumhur ittifakına, üçüncü de Türk milletine" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2023-04-16 21:29:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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