Türkiye Golf Turu A Kategorisi 4'üncü ayağı Antalya'da başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 4'üncü ayağı Antalya'da başladı.
Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen organizasyonda, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden 9 erkek ile 9 kız olmak üzere toplam 18 sporcu mücadele ediyor. Üç gün sürecek turnuvada golfçüler 54 çukurda yarışacak. Turnuva 19 Nisan'da sona erecek. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2023-04-17 10:49:10
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