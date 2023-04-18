Arkadaş katili için yeniden 'müebbet' istendi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 2 yıl önce arkadaşı Üzeyir Urey'i (53) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla verilen ömür boyu hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Ömer Demir (49) hakkında, savcı aynı cezayı talep etti.

Olay, 28 Haziran 2021'de, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Demir, 20 yıllık arkadaşı galerici Üzeyir Urey'i sokak ortasında kalbinden 2 kez bıçaklayıp kaçtı. Urey, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası teslim olan Ömer Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Demir, Aralık 2021'de 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ömer Demir'e verilen karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce, '5 yıldan fazla hapis cezası olması nedeniyle, hüküm duruşmasında sanığın savunmasının zorunlu müdafii huzurunda alınması zorunluluğu gözetilmediği' gerekçesiyle bozuldu.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına sanık Ömer Demir, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler ve avukatları, salonda hazır bulundu. Duruşmada sanık Ömer Demir, savunma yapmak için avukat tutma talebinde bulundu. Öldürülen Urey'in eşi Sevim Urey ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Benim yuvam yıkıldı. Onu Allah'a havale ediyorum" dedi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Demir'in 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, cezanın 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadan verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Demir'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-04-18 11:37:50



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