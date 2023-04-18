15 yaşındaki Yusuf'u öldüren jandarma uzman çavuşa, ağırlaştırılmış müebbet talebi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ailesi tarafından kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunan Yusuf Dellal'ı (15) öldürdüğü tespit edilen tutuklu sanık jandarma uzman çavuş Mehmet Deniz Yeşil'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Olay, geçen yıl 17 Ekim'de, saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi Hamza Taş Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Dellal, annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobil ve beraberinde kız arkadaşı Y.S.Y. (16) ile ormanda oturdukları sırada yanlarına bir kişi geldi. Yüzü bezle sarılı şüpheli, polis olduğunu söyledi. Bu sırada korkan Y.S.Y. olay yerinden kaçıp, durumu Dellal'in yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen yakınları, Yusuf Dellal'i tabancayla öldürülmüş olarak buldu. Yapılan incelemede, Yusuf'un annesinin otomobilinin ise çalındığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Yusuf Dellal'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, mobese kamerası görüntülerinden cinayet şüphelisi 3 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen jandarma uzman çavuş Mehmet Deniz Yeşil tutuklandı.

KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP KİMLİK SORDU

Yusuf Dellal'ı ormanlık alan içerisinde silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Deniz Yeşil hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İddianamede, Yusuf Dellal'ın, kız arkadaşı Y.S.Y. ile birlikte annesine ait 07 AJC 691 plakalı otomobille Hamza Taş Bulvarı´ndaki ormanlık alana gittiği, burada marketten aldıkları yiyecekleri yedikleri belirtildi. Bu sırada elektrikli bisikletle olay yerine gelen sanığın, kendisini polis olarak tanıtıp kimlik sorduğu, otomobilde arama yaptığı, daha sonra aracın anahtar ve ruhsatını aldığı, 'Aşağıda kimlik kontrolü yapıp geleceğim, burada bekleyin' diyerek Yusuf Dellal ile kız arkadaşının yanından ayrıldığı belirtildi.

SANIĞI ATLATTI

Yusuf Dellal'ın yönlendirmesiyle olay yerinden kaçan kız arkadaşı Y.S.Y'nin ana yola çıkmak üzereyken sanık Mehmet Deniz Yeşil ile karşılaştığı belirtildi. Y.S.Y'nin, 'Tuvalet ihtiyacımı giderip, geleceğim' diyerek Yeşil'i atlattığı, daha sonra yolda gördüğü bir araca binip kaçtığı vurgulandı. İddianamede, Sanık Mehmet Deniz Yeşil'in olay yerine döndükten sonra Yusuf Dellal'le tespit edilemeyen bir sebeple tartıştığı belirtildi. Sanık Yeşil'in, Yusuf Dellal'e ateş ederek öldürdüğü, ortada delil bırakmamak için Dellal'in kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

PLAKALARI DEĞİŞTİRDİ

Olaydan 9 gün sonra sanık Mehmet Deniz Yeşil'in, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Karain Caddesi´nde 34 LCH 30 plakalı aracı park ettiği, yanında bulunan iş yeri arkadaşı S.Y. ile görev yaptıkları Döşemealtı Jandarma Tabur Komutanlığı istikametine gittikleri aktarılan iddianamede, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrolde aracın gerçek plakasının öldürülen Yusuf Dellal'ın annesine ait olan 07 AJC 691 olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Sanık Mehmet Deniz Yeşil'in yakalanmamak için babasına ait aracın plakasını, Dellal'ın kullandığı araca taktığı belirlendi.

SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA YAPTI

İddianamede, sanık Mehmet Deniz Yeşil'in gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede, olay yerine gittiğini, kimlik sorup yanlarından ayrıldığını, bisikletinin inen tekerleğini şişirdikten sonra tekrar olay yerine gittiğini anlattığı belirtildi. Sanık Mehmet Deniz Yeşil'in ifadesinde, Yusuf Dellal ve kız arkadaşı Y.S.Y'nin yanından ikinci kez ayrıldıktan sonra silah sesi duyarak olay yerine döndüğünü, Yusuf Dellal'i vurulmuş görünce panikleyerek olay yerinden aracı da alarak kaçtığını söylediği belirtildi. İddianamede, sanık Mehmet Deniz Yeşil'in suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı bildirildi.

ARKADAŞINA, ARACINI TAKAS YAPTIRDIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede ifadelerine yer verilen tanık S.Y. ise sanık Yeşil'in 2-3 gündür kendisini evinden aldığını, 25 Ekim 2022 tarihinde işe gidecekleri esnada Yeşil'in araç takası yaptığını, yeni araçla işe gideceklerini söylediğini aktardı. İddianamede, araca bindiklerinde sanık Yeşil'in kendisine eldiven vererek giymesini istediğini belirten S.Y.'nin, "Döşemealtı Cezaevine yakın bir sokakta aracı park etti. Bunun üzerine 'Neden arabayı cezaevine götürmüyoruz' diye sordum. Sanık da 'Biraz yürüyelim, ayaklarımız açılsın komutanım" dediği öğrenildi.

FARKLI İSİMLERLE TANITTI

İddianamede, dosya kapsamında beyanları alınan bilgi sahiplerinin ifadelerinde, sanık Mehmet Deniz Yeşil'in daha öncesinde de olayın gerçekleştiği civarda dolaştığı ve kendisini farklı isimlerle tanıtarak jandarma istihbaratçı olduğunu, istihbarat topladığını, bazı bilgi sahiplerinin kimlik kontrolü yapılacağından kimliklerini kontrol ettiğinin belirlendiği belirtildi. İddianamede, sanık Mehmet Deniz Yeşil'in, Yusuf Dellal'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-04-18 15:17:52



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