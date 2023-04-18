Servis şoförünün cinsel saldırıyla suçlandığı 'Cesur' köpek bulundu



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde servis otobüsü şoförü O.Ü.'nün cinsel saldırısına uğradığı belirtilen 'Cesur' adlı köpek, dün gece hayvanseverler tarafından sokakta bulundu. Köpeği bulan hayvanseverlerin mutluluğu cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, 14 Nisan'da saat 23.30 sıralarında Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten sigara alan servis otobüsü şoförü O.Ü., iddiaya göre; parkta yatan 3 köpekten 1'ini sürükleyip, araca aldı. Kaybolan köpeği fark eden hayvan aktivistleri, çevredeki kameralardan köpeğin servis otobüsüne alındığını tespit etti. İki gün sonra servis şoförü O.Ü., yeniden bölgeye geldi. O.Ü.'yü tanıyan hayvan aktivistleri, köpeği geri getirmesini istedi. O.Ü. ise geri getireceğini belirtip, telefon numarasını verip ayrıldı. Ancak O.Ü. geri dönmedi. Köpeği servis aracına bindirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından O.Ü. gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf ettiği belirtilen O.Ü., işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi´ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan O.Ü.´ye, ev hapsi ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

'CESUR BULUNDU' SEVİNCİ

Cesur'u bulmak için arayışlarını sürdüren hayvan aktivistleri, dün saat 22.30 sıralarında köpeği Gebiz Mahallesi'nde buldu. Köpeği gören hayvanseverlerin sevinçleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün geceyi bir hayvanseverin evinde geçiren köpeğin, sağlık kontrollerinin yapılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-04-18 16:46:32



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