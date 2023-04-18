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Öğrenci velisinden okul müdür vekiline darp suçlaması

DHA

Öğrenci velisinden okul müdür vekiline darp suçlaması


Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ahmet Bayar, çocuğunun eğitim gördüğü ilkokulunun müdür vekili E.B.'nin çıkan tartışmanın ardından kendisini demir çubukla darbettiği iddiasıyla hem polise hem Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'da bir ilkokulda meydana geldi. Çocuğunun sınıfını değiştirme talebi kabul görmeyen veli Ahmet Bayar ile okul müdür vekili E.B. arasında, müdür odasında tartışma çıktı. İddiaya göre talebi reddedilen Ahmet Bayar, tartıştığı müdür vekili E.B.'ye vazo, E.B. ise masasının üzerindeki bir cismi Bayar'a fırlattı. Cismin başına isabet etmesi sonucu yaralanan Bayar'a yine iddiaya göre E.B. demir çubukla saldırdı. Bayar, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Ahmet Bayar, müdür vekili E.B. hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayette bulundu. Polis ve Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan Ahmet Bayar'ın eşi Süreyya Bayar, olay sonrasında kısa bir cep telefonu görüntüsü kaydetti.
'BİR EĞİTİM YUVASINDA BUNLAR OLAMAZ'
Ahmet Bayar'ın eşi Süreyya Bayar, "Salı günü sabah eşim çocuğu okula bıraktıktan sonra çocuk merdivenden kayıp düşüyor. Çocuğun burnunun üstünde yaralar oluşuyor. Öğretmeni ne olduğunu sorunca düştüğünü söylüyor. Ancak okuldan hiç kimse bizi arayıp bilgi vermedi. Çocuk 12.00'de okuldan geldiği zaman gözleri kapanmış, yüzü mosmor bir haldeydi. Hemen ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdük. Acilde yapılan müdahalenin ardından doktor burnunun kırıldığını söyledi. Doktor neden geç kalındığını sordu. Yüzü ödem tuttuğu için ameliyata alınamayacağını söyledi. Yarın tekrar hastaneye götüreceğim. Ödem indikten sonra ameliyat olacak. Dün hastaneden sonra müdür vekili ile görüşmeye gittik. Müdür vekili konuyla ilgili hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Biz de bu şekilde güvenemeyeceğimizi ve çocuğu okula gönderemeyeceğimizi söyledik. Bize haksızlık yapıldığını ifade ettik. Sonrasında eşimi demir sopayla darbetti. Bir eğitim yuvasında bunlar olamaz" dedi.
'BANA DEMİRLE VURDU'
Ahmet Bayar da "Çocuğumuzun sağlığından endişe ettik. Böyle ciddi bir konuda bize haber verilmemesi nedeniyle güvenemeyeceğimizi söyledik. Hatalarını kabullenmiyorlar. Benim 3 çocuğum da o okulda okuyor. 11 yıldır o okula gidip geliyordum. Kötü bir niyetim olsaydı hazırlıklı giderdim. Üzerimde herhangi bir suç unsuru yok. Biz konuşmaya, çözüm bulmaya gittik. Öfkelendim. 'Devlet memurusunuz. Bize haber verilmemesi nasıl bir beyinsizlik' dedim. Hiç beklemediğim bir anda yarım metre uzunluğunda bir demir çıkardı. Bana demirle vurdu. Ben o an şok oldum, çöktüm. Kafama da vurmaya başladı. O suç unsurunun orada ne işi var? Öğretmenler için mi var? Yoksa bizim gibi çocuğunun hakkını arayan ailelere de mi baskı yapılıyor? Bunun araştırılmasını istiyorum. Müdür vekilinin kesinlikle hem psikolojik olarak hem de ruh halinin incelenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nın devreye girip tedavi edilmesi lazım. Şu anda şahsı Milli Eğitim'e şikayete geldik. Çocuklarımı her gün okula götüreceğim, şahısla yine karşılaşacağım. Kafamda 15 dikiş, darbe aldığım için belimde kırıklar var. Yaşananları kameraya almak istediğimde 'Burada çekim yapamazsın' diyerek bana ikinci müdahalede bulundu. Yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz. Eğitim yuvasında bunlar olmamalı. Okuldaki bu çürüklerin ayıklanması lazım" diye konuştu.
Olayla ilgili polis ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-04-18 18:52:11

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