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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor - Galatasaray: 1-4

DHA

Alanyaspor - Galatasaray: 1-4


Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)- 
STAT: Kırbıyık Holding
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar
C.ALANYASPOR: Runarsson Pedro Pereira, Fatih Aksoy, Rassoul (Dk. 60 Efkan), Yusuf Özdemir (Dk. 74 Furkan), Fer, Lusamba, Doumbia (Dk. 74 Balkovec), Efecan Karaca (Dk. 82 Oğuz Aydın), Cavaleiro (Dk. 60 Ferhat), Ahmed Hassan    
GALATASARAY: Muslera Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Sergio Oliveira (Dk. 74 Midtsjo), Rashica (Dk. 74 Yunus), Mertens (Dk. 65 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Gomis), Icardi (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)   
GOLLER: Dk. 17 (P) Efecan Karaca (Alanyaspor), Dk. 14, Dk. 42 Icardi, Dk. 48 Mertens, Dk. 63 Rashica (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Yusuf Özdemir, Doumbia, Pereira (Alanyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Corendon Alanyaspor sahasında lider Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.
12'nci dakikada orta sahada kazanılan topla başlayan Galatasaray atağında Nelsson'un savunma arkasına gönderdiği uzun topunda topla buluşan Icardi'nin ceza sahasından yaptığı aşırtma kafa vuruşunda kaleci Runarsson iki hamlede topa sahip oldu. 
14'üncü dakikada Rashica'nın düşürülmesiyle Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kerem'in sağ çaprazdan kullandığı vuruşta kale önünde topla buluşan Abdulkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
15'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında çaprazdan ceza sahasına topu taşıyan Yusuf'a Sacha Boey'in müdahalesinin ardından maçın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 
17'nci dakikada penaltı için topun başına geçen Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
35'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Doumbia'nın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Pereira sert vurdu ancak Muslera topu çıkardı. 
42'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Oliveira'nın uzun pasında topla buluşan Mertens'in sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topa gelişine sert vuran Icardi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
45+5'inci dakikada Galatasaraylı Adekugbe'nin sol köşeden ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Rashica'nın kafa vuruşunu kaleci Runarsson son anda tokatladı. 
İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonlandı. 
48'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası çaprazına sokulan Kerem'in pasında topla buluşan Mertens'in ceza sahası yayından yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-3.
63'üncü dakikada sol kanatta başlayan Galatasaray kontratağında Adekugbe hızla rakip alana sokularak arka direğe yerden gönderdi. Hızla ceza alanına giren Rashica'nın kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.
83'üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altıpasta topa yükselen Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci Runarsson kornere tokatladı. 
86'ncı dakikada yerde kalan Efkan Bekiroğlu, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Tüm değişiklik hakkını kullanan Alanyaspor müsabakaya 10 kişi devam etti. 
90'ncı dakikada Galatasaray kontratağında Torreira'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper beklemeden pasını Gomis'e aktardı. Topa sahip olan Gomis'in rakibini geçerek yaptığı vuruşunu Runarsson kurtardı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.  DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-04-18 22:47:58

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